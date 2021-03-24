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Мясников назвал основные причины возникновения онкологии
Источник материала: ОНТ
Врач и телеведущий Александр Мясников на телеканале «Россия 1» назвал основные факторы, которые влияют на развитие онкологии,
В качестве примера Мясников назвал рак шейки матки, который появляется из-за вируса папилломы человека, а еще – рак печени, причиной которого может быть вирус гепатита В.
Медик порекомендовал не забывать о связи инфекций и рака, а при необходимости восполнять «пробелы» в знаниях.
Фото: БЕЛТА
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Врач и телеведущий Александр Мясников на телеканале «Россия 1» назвал основные факторы, которые влияют на развитие онкологии, пишет РИА «Новости». В качестве...
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