Мясников назвал основные причины возникновения онкологии

Источник материала: ОНТ

Врач и телеведущий Александр Мясников на телеканале «Россия 1» назвал основные факторы, которые влияют на развитие онкологии, пишет РИА «Новости».

В качестве примера Мясников назвал рак шейки матки, который появляется из-за вируса папилломы человека, а еще – рак печени, причиной которого может быть вирус гепатита В.

Медик порекомендовал не забывать о связи инфекций и рака, а при необходимости восполнять «пробелы» в знаниях.

Фото: БЕЛТА

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