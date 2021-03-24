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Женщина 3 дня не мыла посуду и не убирала дом, чтобы посмотреть на реакцию своей семьи. Итоги эксперимента впечатляют

24.03.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женщина 3 дня не мыла посуду и не убирала дом, чтобы посмотреть на реакцию своей семьи. Итоги эксперимента впечатляют

Работа по дому отнимает много времени и сил, особенно, если семья большая. Пользовательница Twitter под ником Miss Potkin решила провести любопытный эксперимент. Женщина прекратила убирать дом, чтобы посмотреть на реакцию своей семьи и показать, что этот труд необходимо ценить. Все происходящее она «документировала» в Twitter.  

Первый этап эксперимента – Miss Potkin прекратила мыть посуду. 




Второй этап эксперимента – Miss Potkin перестала стирать одежду.




В доме начали заканчиваться самые необходимые бытовые средства. 


Третий этап эксперимента – Miss Potkin решила не готовить еду. 

К счастью, в какой-то момент ситуация начала исправляться, причем без помощи женщины. Ее муж взялся за уборку. Сначала в посудомоечную машину была загружена посуда, затем в туалете появилась бумага. После этого муж Miss Potkin начал мыть пол. 


Результат эксперимента – в доме стало чисто. 


ФОТО: twitter / misspotkin

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Работа по дому отнимает много времени и сил, особенно, если семья большая. Пользовательница Twitter под ником Miss Potkin решила провести любопытный эксперимент. Женщина...
 
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