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Женщина 3 дня не мыла посуду и не убирала дом, чтобы посмотреть на реакцию своей семьи. Итоги эксперимента впечатляют
Источник материала: ОНТ
Работа по дому отнимает много времени и сил, особенно, если семья большая. Пользовательница Twitter под ником Miss Potkin решила провести любопытный эксперимент. Женщина прекратила убирать дом, чтобы посмотреть на реакцию своей семьи и показать, что этот труд необходимо ценить. Все происходящее она
Первый этап эксперимента – Miss Potkin прекратила мыть посуду.
Второй этап эксперимента – Miss Potkin перестала стирать одежду.
В доме начали заканчиваться самые необходимые бытовые средства.
Третий этап эксперимента – Miss Potkin решила не готовить еду.
К счастью, в какой-то момент ситуация начала исправляться, причем без помощи женщины. Ее муж взялся за уборку. Сначала в посудомоечную машину была загружена посуда, затем в туалете появилась бумага. После этого муж Miss Potkin начал мыть пол.
Результат эксперимента – в доме стало чисто.
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Женщина 3 дня не мыла посуду и не убирала дом, чтобы посмотреть на реакцию своей семьи. Итоги эксперимента впечатляют
Работа по дому отнимает много времени и сил, особенно, если семья большая. Пользовательница Twitter под ником Miss Potkin решила провести любопытный эксперимент. Женщина...
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