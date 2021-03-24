Врач рассказал, какой напиток разрушает поджелудочную железу

Источник материала: ОНТ

Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков в своем Instagram высказал мнение, что натуральный свежевыжатый сок из фруктов приносит больше вреда, чем пользы, пишет iz.ru .

Как рассказал врач, фруктовые соки мало отличаются от кока-колы по содержанию сахара. Поэтому лучше съесть свежий фрукт, чем выпить стакана сока. Ведь, например, те же апельсины в умеренном количестве и при отсутствии противопоказаний принесут только пользу.

Кроме того, доктор заявил, что отдельный фрукт и сок из него усваиваются совершенно по-разному. И у любителя сладкого напитка через 5–6 лет может развиться сахарный диабет с большой вероятностью, так как подобные соки разрушают поджелудочную железу.

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