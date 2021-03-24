Завораживающие фото и жареные на лаве колбаски. Исландский вулкан стал звездой социальных сетей

Источник материала: ОНТ

Исландский вулкан стал настоящей звездой социальных сетей.

Толпы устремляются к нему за эффектными фото. Вулкан спал шесть тысяч лет, а несколько дней назад разбушевался. Лава била на высоту до ста метров. Площадь извержения равна 200 футбольным полям.

Бесстрашные жители Исландии подходят к нему максимально близко. Впрочем, не только ради снимка. Особым деликатесом стали жареные на вулканической лаве колбаски.

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