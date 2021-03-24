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Завораживающие фото и жареные на лаве колбаски. Исландский вулкан стал звездой социальных сетей
Источник материала: ОНТ
Исландский вулкан стал настоящей звездой социальных сетей.
Толпы устремляются к нему за эффектными фото. Вулкан спал шесть тысяч лет, а несколько дней назад разбушевался. Лава била на высоту до ста метров. Площадь извержения равна 200 футбольным полям.
Бесстрашные жители Исландии подходят к нему максимально близко. Впрочем, не только ради снимка. Особым деликатесом стали жареные на вулканической лаве колбаски.
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Исландский вулкан стал настоящей звездой социальных сетей. Толпы устремляются к нему за эффектными фото. Вулкан спал шесть тысяч лет, а несколько дней назад...
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