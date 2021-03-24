Весна в разных странах мира: особенности и традиции

Источник материала: ОНТ

Многие из тех, кто владеет приусадебным участком, уже открыли сезон дачных работ. Самое время побелить деревья, обрезать ненужные ветки, убрать прошлогоднюю траву, чтобы наслаждаться пробуждением природы в красоте и чистоте. Кстати, весна в разных уголках планеты имеет свои особенности. Познакомимся с ними поближе.

Цветение сакуры в Японии ознаменует начало весны. Вся страна утопает в лепестках дерева, которое еще называют дикорастущей черешней или горной вишней. Сакура считается национальным символом Японии и растет везде - в горах, на берегах рек и в парках. Местные жители даже придумали специальный праздник любования за цветением – Ханами.





В Норвегии весна бывает разная – как ранняя, так и поздняя. Погода там переменчивая. Первые цветы могут проклюнуться уже в феврале, а в мае неожиданно выпасть снег. Но как только за окном становится тепло, норвежцы празднуют приход весны первой в сезоне чашкой кофе – есть такая традиция.





В Германии погода преподносит сюрпризы. Теплые дни могут смениться внезапным снегопадом. Но к апрелю, как правило, солнце начинает греть по-настоящему. И тогда местные жители сразу переодеваются в легкую одежду – заодно и закаляются!





Насладиться всей яркой палитрой весны можно в Альпах. Там, на вершинах гор, круглый год лежит снег, а вот на склонах с приходом тепла начинает зеленеть трава, а цветы распускаются бескрайними коврами. Даже воздух меняется – он пропитан ароматами трав, и способен подарить заряд бодрости на несколько месяцев вперед.





Во Франции весной расцветают вишневые деревья. Местная сакура начинает цвести уже с середины марта. Лепестками усыпаны тротуары и окрестности главных достопримечательностей. Осторожно: от количества розового цвета можно потерять голову.





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