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Как государство поддерживает безработных белорусов при переселении на новое место жительства и работы
Источник материала: ОНТ
Удержать безработицу на уровне 4% и максимально вовлечь в экономику незанятых – такие задачи прописаны в программе социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет.
Методы разные. Один з них – переселение на новое место жительства и работы. Такими предложениями за два месяца воспользовались более десятка человек. Они трудоустроились трактористами, животноводами, операторами машинного доения. Для них разработаны и механизмы поддержки – выплата бюджета прожиточного минимума в семикратном размере, возмещение затрат на переезд. Два бюджета прожиточного минимума выплачивается при переселении из городов в малые, средние городские посёлки, сельскую местность, а также города-спутники.
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Как государство поддерживает безработных белорусов при переселении на новое место жительства и работы
Удержать безработицу на уровне 4% и максимально вовлечь в экономику незанятых – такие задачи прописаны в программе социально-экономического развития страны на...
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