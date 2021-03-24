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Как государство поддерживает безработных белорусов при переселении на новое место жительства и работы

24.03.2021 12:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как государство поддерживает безработных белорусов при переселении на новое место жительства и работы

Удержать безработицу на уровне 4% и максимально вовлечь в экономику незанятых – такие задачи прописаны в программе социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет. 

Методы разные. Один з них – переселение на новое место жительства и работы. Такими предложениями за два месяца воспользовались более десятка человек. Они трудоустроились трактористами, животноводами, операторами машинного доения. Для них разработаны и механизмы поддержки – выплата бюджета прожиточного минимума в семикратном размере, возмещение затрат на переезд. Два бюджета прожиточного минимума выплачивается при переселении из городов в малые, средние городские посёлки, сельскую местность, а также города-спутники.

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Удержать безработицу на уровне 4% и максимально вовлечь в экономику незанятых – такие задачи прописаны в программе социально-экономического развития страны на...
 
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