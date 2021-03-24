Эксперт: Выводить людей на улицу слишком рискованно, власти могут действовать неадекватно

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«Протест, наверное, будет переходить в другие формы»





Фото: dw.com

«Они хотят предотвратить серьезные выступления, а силовики работают так, как умеют. Каждое ведомство отрабатывает свою программу. Кто-то задерживает активистов, кто-то демонстрирует вооружение, кто-то запугивает через телевидение и т.д.», – сказал Казакевич.

«Основная их позиция заключается в том, чтобы не подставлять людей и не расходовать все людские, организационные ресурсы внутри страны только для одной акции. Давление со стороны силовиков в последние месяцы слишком большое, выводить людей на улицу слишком рискованно. Поэтому делается акцент на другие формы протеста: расклейку листовок, вывешивание флагов, голосование на платформе «Голос». Централизованные акции возможны только в локальном масштабе в разных частях города», – считает Казакевич.

«Тренд на подавление уличной активности и деятельность властей в этом направлении будет снижать вероятность того, что именно масштабные уличные акции станут основной формой протеста. По той атмосфере, которая есть сейчас, протест, наверное, будет переходить в другие формы. Например, в форму экономического бойкота. Собрать критическую массу на улице теперь будет сложно даже с психологической точки зрения: есть ощущение, что власти могут действовать очень жестко и неадекватно», – полагает Казакевич.

«В основе всего лежит полная уверенность власти, что большинство народа против нее»





Фото: racyja.com

«Здесь все вместе: и страх, и демонстрация силы, и запугивание. Но в основе всего лежит полная уверенность власти, что большинство народа против нее, что она нелегитимна. Поэтому защищаться можно только так: залезть в бункер и окружить себя частоколом штыков», – сказал Корнеенко.

«Не сомневаюсь, что Лукашенко будет настраивать силовиков действовать жестко. Но как там внутри перевариваются эти команды – трудно сказать. Конец безумию когда-то должен наступить. Не думаю, что в ближайшие дни мы увидим повторение массовых акций образца августа прошлого года. Силовики уже борются даже с символизмом – с белыми листками в окошках. Если бы протестующие использовали одуванчики, то, наверное, власти бы бросили все и начали выкашивать поля с ними», – отметил Корнеенко.

«Представители оппозиции и Светлана Тихановская предложили свой мирный вариант. Многие критикуют: какие переговоры, власть на них не пойдет. Да, обращаться к Лукашенко бессмысленно – его сторона заняла капризную, абсолютно недоговороспособную позицию. Но, во-первых, это голосование – одно из средств мобилизации людей. Во-вторых, уже начинает страдать близкое окружение Лукашенко: на вторую ходку пошел Чиж. Думаю, чиновники осознают, что страна в глубоком кризисе и нужно искать какой-то выход», – считает Корнеенко.

«Используются самые мерзкие методы: якобы если ты против власти, то ты фашист. Как будто это не один известный человек хвалил Гитлера в 90-х. Мне кажется, чиновники, которые не влипли еще в преступления, должны подумать, как выходить из этой ситуации», – сказал Корнеенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперт: Выводить людей на улицу слишком рискованно, власти могут действовать неадекватно Что мы увидим в ближайшие даты?