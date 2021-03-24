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Intel очень хочет производить чипы для Apple
Источник материала: Onliner
Компания Intel была давним партнером Apple, для которой поставляла «кремний» — для «маков». Однако ситуация изменилась после запуска в дело M1 на базе ARM, разработанного самой Apple. Это лишает значительного куска пирога Intel, которая хотела бы удержать его. Вчера компания анонсировала инвестиции в размере $20 млрд в постройку пары новых заводов в Аризоне по выпуску электронных компонентов.
В планах Intel — взять на себя хотя бы часть производства чипов для Apple,
IFS станет самостоятельным подразделением, рассказал глава Intel, и уже ведет работает с Amazon, Cisco, IBM и Microsoft в рамках инициативы,
Отмечается, что Apple давно сотрудничает с TSMC, у нее достаточно мощностей и технологий для обеспечения потребностей клиентов. Сможет ли Intel соперничать с TSMC, пока до конца не ясно. Тем более, Intel пока «застряла» на техпроцессе 7-нм, в то время как конкуренты освоили 5 нм и намерены двигаться в сторону 4- и 3-нм.
13.3" 2560 x 1600 IPS, несенсорный, Apple M1 3200 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Mac OS, цвет крышки серый
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Компания Intel была давним партнером Apple, для которой поставляла «кремний» — для «маков». Однако ситуация изменилась после запуска в дело M1 на базе ARM, разработанного...
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