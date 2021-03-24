Intel очень хочет производить чипы для Apple

Источник материала: Onliner

Компания Intel была давним партнером Apple, для которой поставляла «кремний» — для «маков». Однако ситуация изменилась после запуска в дело M1 на базе ARM, разработанного самой Apple. Это лишает значительного куска пирога Intel, которая хотела бы удержать его. Вчера компания анонсировала инвестиции в размере $20 млрд в постройку пары новых заводов в Аризоне по выпуску электронных компонентов.

В планах Intel — взять на себя хотя бы часть производства чипов для Apple, сообщает AppleInsider со ссылкой на CNBC. Ожидается, что Intel Foundry Services займется выпуском компонентов на «привычной» x86-архитектуре, а также ARM-решений, к которым относятся A- и M-серии процессоров Apple.

IFS станет самостоятельным подразделением, рассказал глава Intel, и уже ведет работает с Amazon, Cisco, IBM и Microsoft в рамках инициативы, передает Engadget. Apple должна стать еще одной компанией, в партнерстве с которой заинтересована IFS.

Отмечается, что Apple давно сотрудничает с TSMC, у нее достаточно мощностей и технологий для обеспечения потребностей клиентов. Сможет ли Intel соперничать с TSMC, пока до конца не ясно. Тем более, Intel пока «застряла» на техпроцессе 7-нм, в то время как конкуренты освоили 5 нм и намерены двигаться в сторону 4- и 3-нм.