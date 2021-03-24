Госдума РФ разрешила Путину снова баллотироваться на пост президента

Согласно одному из новых положений Конституции РФ, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков.





Таким образом, эта норма позволяет нынешнему руководителю государства занимать должность президента РФ еще два срока.