В ЕС начат сбор доказательств нарушений прав человека в Беларуси

сообщает пресс-служба Светланы Тихановской, это произошло при поддержке Дании, Германии и Великобритании. Какпресс-служба Светланы Тихановской, это произошло при поддержке Дании, Германии и Великобритании.





Эти сведения могут быть использованы для заведения и расследования уголовных дел и преследования виновных в преступлениях.





"Платформа не заменит механизм ООН, но будет работать в его поддержку. Если пострадавший живет в Беларуси, он должен связаться с одной из белорусских или международных организаций в рамках Платформы и предоставить информацию", — отмечает пресс-служба.





Управлять платформой будет медицинский директор Dignity Йенс Модвиг. В правление войдут представители правозащитной организации "Весна" (закрытой белорусскими властями), Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси и Лондонской правозащитной организации Redress.



