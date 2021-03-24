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Фотофакт. Старшеклассники минской школы вырвали страницы с портретами Лукашенко из подаренной книги

24.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Школьникам не понравился пропагандистский подарок на 14-летие.

Фотофакт. Старшеклассники минской школы вырвали страницы с портретами Лукашенко из подаренной книги

В школах старшеклассникам, которым исполнилось 14 лет, выдают книги: «Я — гражданин Республики Беларусь» с набором статей о стране пропагандистского содержания.  

В одной из минских школ некоторые дети сразу вырвали страницы с портретами Лукашенко, кто-то оставил книгу в школе, не захотев нести домой.

— Был большой разбор полетов после того, как это увидели учителя. Завуч кричала на нас и рассказывала о Конституции и о том, как хорошо живется в нашей стране. Но как можно верить ей, когда мы все знаем, что она была председателем избирательной комиссии на выборах? — рассказала «Салідарнасці» одна из старшеклассниц.

 
 
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