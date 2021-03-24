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В планах - семья: Марзалюк о том, чем займется после завершения карьеры

24.03.2021 13:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар – Sputnik. После завершения карьеры планирую заняться семьей, поделилась своими планами титулованная белорусская спортсменка Василиса Марзалюк в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.

Девушка как-то отмечала Sputnik, что Иры в Токио для нее – это, скорее всего, последний олимпийский цикл. На прошлой неделе Марзалюк завоевала серебряную медаль и пропуск на Олимпиаду на турнире европейской квалификации в Будапеште.

"До этих соревнований я думала о них, теперь буду жить мыслями о Токио, а там посмотрим. Планирую после завершения своей карьеры больше всего сил положить на семью", - сказала она.

Правда, спортсменка подчеркнула, что до Игр не думает размениваться на какие-то другие вещи.

Тренерская деятельность

Василиса параллельно тренирует подрастающее поколение в РЦОП, она не исключает возможности продолжить наставническую деятельность. Но пока, "будет видно". Правда, это порой мешает  в собственном тренировочном процессе.

"Привыкла с детьми руководить и во время своей подготовки мне тяжело переключиться", - отметила Марзалюк.

По ее словам, когда она приехала с турнира в Будапеште, многие девочки ее поздравляли. "Я понимаю, что для них являюсь авторитетом, они слушаются меня, а некоторые даже больше включились, в тренировки, вдохновленные моим результатом. Мне нравится работать с детьми, я себя в этом вижу", - резюмировала спортсменка.

Токио без иностранных болельщиков

Марзалюк сказала, что на двух предыдущих Олимпиадах, в которых она участвовала, поболеть за нее приезжала подруга и группа поддержки. Это давало определенный бонус. Тем не менее, она готова драться за награду главного старта четырехлетия при любых условиях и даже без зрителей.

"Сейчас времени расслабляться нет, настроена на Токио по-боевому", - добавила спортсменка.

Прямую трансляцию пресс-конференции смотрите на Sputnik.

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Теги: Минск
 
 
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