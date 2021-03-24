|
В планах - семья: Марзалюк о том, чем займется после завершения карьеры
24.03.2021 13:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мар – Sputnik. После завершения карьеры планирую заняться семьей, поделилась своими планами титулованная белорусская спортсменка Василиса Марзалюк в
Девушка как-то отмечала Sputnik, что Иры в Токио для нее – это, скорее всего, последний олимпийский цикл. На прошлой неделе Марзалюк завоевала серебряную медаль и пропуск на Олимпиаду на турнире европейской квалификации в Будапеште.
"До этих соревнований я думала о них, теперь буду жить мыслями о Токио, а там посмотрим. Планирую после завершения своей карьеры больше всего сил положить на семью", - сказала она.
Правда, спортсменка подчеркнула, что до Игр не думает размениваться на какие-то другие вещи.
Тренерская деятельность
Василиса параллельно тренирует подрастающее поколение в РЦОП, она не исключает возможности продолжить наставническую деятельность. Но пока, "будет видно". Правда, это порой мешает в собственном тренировочном процессе.
"Привыкла с детьми руководить и во время своей подготовки мне тяжело переключиться", - отметила Марзалюк.
По ее словам, когда она приехала с турнира в Будапеште, многие девочки ее поздравляли. "Я понимаю, что для них являюсь авторитетом, они слушаются меня, а некоторые даже больше включились, в тренировки, вдохновленные моим результатом. Мне нравится работать с детьми, я себя в этом вижу", - резюмировала спортсменка.
Токио без иностранных болельщиков
Марзалюк сказала, что на двух предыдущих Олимпиадах, в которых она участвовала, поболеть за нее приезжала подруга и группа поддержки. Это давало определенный бонус. Тем не менее, она готова драться за награду главного старта четырехлетия при любых условиях и даже без зрителей.
"Сейчас времени расслабляться нет, настроена на Токио по-боевому", - добавила спортсменка.
Прямую трансляцию пресс-конференции
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известная белорусская спортсменка, выступающая в женской борьбе, заявила, что до Олимпийских игр думает только о соревнованиях.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)