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Гарик кусает локти: Асмус показала "нового избранника"
24.03.2021 13:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская актриса Кристина Асмус удивила поклонников: бывшая жена шоумена Гарика Харламова показала снимок с "новым избранником" и буквально взорвала сеть.
После развода с Харламовым звезда сериала "Интерны" наслаждается свободой и новыми проектами: недавно актриса улетела сниматься в солнечный Геленджик и познакомилась с очаровательным поклонником, о чем поспешила рассказать в Instagram.
Новая публикация Асмус вызвала ажиотаж в сети: актриса показала "нового избранника" и рассмешила фолловеров.
На новой яркой фотографии смеющаяся блондинка позировала вместе со стильной обезьянкой, а ироничная подпись про нового возлюбленного высмеяла поисковые запросы фанатов
"Харламов лучше"; "Завидный жених"; "Вот оторвала, так оторвала"; "Кристина умеет выбирать мужчин"; "Гарик кусает локти", – прокомментировали подписчики.
Стоит отметить, что личная жизнь звезды крайне интересует поклонников: недавно Асмус ответила на каверзные вопросы в сети и
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Пользователи социальных сетей активно обсуждают новый пост в соцсетях экс-супруги Гарика Харламова.
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