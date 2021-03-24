Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская актриса Кристина Асмус удивила поклонников: бывшая жена шоумена Гарика Харламова показала снимок с "новым избранником" и буквально взорвала сеть.

После развода с Харламовым звезда сериала "Интерны" наслаждается свободой и новыми проектами: недавно актриса улетела сниматься в солнечный Геленджик и познакомилась с очаровательным поклонником, о чем поспешила рассказать в Instagram.

Новая публикация Асмус вызвала ажиотаж в сети: актриса показала "нового избранника" и рассмешила фолловеров.

На новой яркой фотографии смеющаяся блондинка позировала вместе со стильной обезьянкой, а ироничная подпись про нового возлюбленного высмеяла поисковые запросы фанатов после развода Асмус с Харламовым .

"Харламов лучше"; "Завидный жених"; "Вот оторвала, так оторвала"; "Кристина умеет выбирать мужчин"; "Гарик кусает локти", – прокомментировали подписчики.

Стоит отметить, что личная жизнь звезды крайне интересует поклонников: недавно Асмус ответила на каверзные вопросы в сети и заговорила об отношениях с Харламовым.

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