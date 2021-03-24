ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Обращение белорусских военных: Мы остаемся верны клятве защищать Беларусь и ее народ

24.03.2021 13:25 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Обращение белорусских военных: Мы остаемся верны клятве защищать Беларусь и ее народ

4
  • 24.03.2021, 13:13
  • 3,198
Обращение белорусских военных: Мы остаемся верны клятве защищать Беларусь и ее народ

Срок Лукашенко истек.

Белорусские кибер-партизаны сообщили о взломе почтового ящика пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой. Среди опубликованных писем оказалось открытое обращение внутренних войск Гомельской, Витебской и Могилевской областей, сообщает «Флагшток».

Сообщение от 9 февраля подписано военнослужащими военных частей 6713 (Могилев), 5525 (Гомель), 5530 (Полоцк).

«Настоящим уведомляем, что мы, нижеподписавшиеся, не намерены подчиняться данному внутренним войскам приказу Лукашенко о подавлении народного восстания. Мы остаемся верны клятве защищать Беларусь и ее народ. Использование вооруженной силы против наших сограждан неприемлемо. Мы готовы в полном составе выйти из рядов внутренних войск Беларуси.

Срок президента Лукашенко истек!

Мы не пойдем против своего народа!» — заявили белорусские военные.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Илон Маск объявил о продаже автомобилей Tesla за биткоины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by