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Илон Маск объявил о продаже автомобилей Tesla за биткоины
Источник материала: Хартия'97
Илон Маск объявил о продаже автомобилей Tesla за биткоины
В течение 2021 года такие продажи начнутся во всех странах.
Генеральный директор американской автомобилестроительной компании Tesla Илон Маск сообщил о начале продаж его продукции за криптовалюту. "Теперь вы можете купить Tesla за биткоины", - написал он в
В настоящее время опция покупки автомобилей Tesla за биткоины действует только на территории США. В других странах такие продажи начнутся в течение 2021 года, указал далее Илон Маск.
Он также сообщил, что биткоины, которые его компания получит за автомобили, не будут конвертированы в официальную валюту и сохранены в качестве биткоинов.
В начале февраля Tesla Inc. сообщила в своем годовом отчете, что приобрела биткоины на сумму 1,5 млрд долларов и вскоре начнет принимать их в качестве оплаты за электромобили. После этого стоимость биткоина впервые в истории превысила отметку в 47 тысяч долларов США.
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В течение 2021 года такие продажи начнутся во всех странах.
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