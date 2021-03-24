|
Госдума РФ «обнулила» Путина
Источник материала: Хартия'97
Госдума РФ «обнулила» Путина
Закон принят в третьем чтении.
Депутаты Госдумы России в третьем чтении приняли закон, позволяющий Владимиру Путину еще два раза баллотироваться на пост президента России. Трансляция с пленарного заседания велась на сайте нижней палаты российского парламента, сообщает
Закон был принят во исполнение поправок к Конституции. Совет Федерации рассмотрит документ 31 марта.
Обновленная прошлым летом Конституция предполагает, что все предыдущие президентские сроки Путина не учитываются. После принятия поправок к Основному закону нынешний глава государства имеет права занимать свой пост еще два срока.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Закон принят в третьем чтении.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)