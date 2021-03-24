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В честь Дня Воли польские и белорусские звезды проведут концерт солидарности «Gramy dla Беларуси 2021»

24.03.2021 13:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В честь Дня Воли польские и белорусские звезды проведут концерт солидарности «Gramy dla Беларуси 2021»

  • 24.03.2021, 13:02
В честь Дня Воли польские и белорусские звезды проведут концерт солидарности «Gramy dla Беларуси 2021»

Концерт покажут вечером 25 марта ведущие польские телеканалы.

Национальный филармонический оркестр, звезды польской музыкальной сцены и белорусские артисты выступят в четверг во время концерта «Gramy dla Беларуси 2021», который будет выражением солидарности с нашей страной, сообщает «Радыё Рацыя».

25 марта в Беларуси отмечается День Воли — праздник, который не признается властями, но годами отмечается белорусскими гражданами, которые таким образом демонстрируют свою приверженность свободе.

Именно в этот день состоится концерт солидарности с Беларусью. Организатором концерта «Gramy dla Беларуси 2021» является Национальный центр культуры Польши при поддержке Министерства культуры, национального наследия и спорта, TVP S.A. и Национальной филармонии Польши.

В программе концерта – произведения иконы польской музыкальной сцены Чеслава Немена, который родился и вырос в сегодняшней Беларуси, в новых аранжировках.

Также мы услышим песни NaviBand, написанные в поддержку протестов в Беларуси, знаменитые «Муры» Яцека Качмарского и хит белорусской группы «Ляпис Трубецкой» под названием «Грай».

Концерт, который из-за эпидемии пройдет без участия зрителей, можно посмотреть в 20:15 (по польскому времени) в эфире Общественного телевидения – TVP Kultura, TVP Polonia, Biełsat TV, TVP Wilno, а также в интернете в Facebook и на сайте NCK.

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