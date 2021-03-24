Источник материала: Хартия'97

Судно из Китая заблокировало Суэцкий канал 1 24.03.2021, 12:46

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Фото: Julianne Cona / Instagram

Важнейший канал поставки нефти с Ближнего Востока в США и Европу перекрыт в обе стороны.

В южной части Суэцкого канала сел на мель контейнеровоз MV Evergreen класса Triple E длиной 400 метров и шириной 59 метров, следовавший из Китая в Роттердам. При этом в ночь на среду, 24 марта, он полностью заблокировал движение через канал в обе стороны. По данным агентства Bloomberg, в результате в Суэцком канале образовался затор из более 100 судов, сообщает dw.com .

Зафрахтовавшая контейнеровоз тайваньская компания Evergreen сообщила, что инцидент произошел из-за погодных условий: в результате порыва сильного ветра судно отклонилось от курса и село на мель. Пострадавших нет. Началась спасательная операция, она может занять несколько дней, сообщается далее. В настоящее время окруженный буксирами контейнеровоз, построенный в 2018 году и вмещающий 20 тысяч морских контейнеров находится у побережья Египта.

Из-за затора в Суэцком канале выросли цены на нефть

Суэцкий канал является важнейшим маршрутом поставок нефти с Ближнего Востока в Европу и США и в целом одним из важнейших торговых маршрутов мира. На него приходится 10 процентов глобальной морской торговли, в 2020 году через него прошли почти 19 тысяч судов.

После инцидента повысились цены на нефть. Утром 24 марта один баррель североевропейского сорта Brent стоил 61,63 доллара, что на 84 цента выше, чем днем ранее. Цена барреля американской марки WTI возросла на 62 цента до 58,38 доллара. Днем ранее цены на нефть снизились до самой низкой с начала февраля отметки.

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