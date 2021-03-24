Источник материала: Хартия'97

Группа TOR BAND выпустила революционный альбом «Finita La Commedia» 24.03.2021, 12:31

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Фото: onliner.by

В нем собраны лучшие песни группы.

Белорусская рок-группа TOR BAND выпустила альбом «Finita La Commedia». Также появилось видео на песню с одноименным названием.

В альбоме собраны лучшие песни за 2020 год: «Год очень тяжелый, но и очень важный. Мы верим, что все будет хорошо. Правда за нами».

Альбом доступен на всех площадках .

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