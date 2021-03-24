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Группа TOR BAND выпустила революционный альбом «Finita La Commedia»

24.03.2021 13:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Группа TOR BAND выпустила революционный альбом «Finita La Commedia»

  • 24.03.2021, 12:31
  • 1,038
Группа TOR BAND выпустила революционный альбом «Finita La Commedia»
Фото: onliner.by

В нем собраны лучшие песни группы.

Белорусская рок-группа TOR BAND выпустила альбом «Finita La Commedia». Также появилось видео на песню с одноименным названием.

В альбоме собраны лучшие песни за 2020 год: «Год очень тяжелый, но и очень важный. Мы верим, что все будет хорошо. Правда за нами».

Альбом доступен на всех площадках.

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