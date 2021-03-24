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Группа TOR BAND выпустила революционный альбом «Finita La Commedia»
Источник материала: Хартия'97
Группа TOR BAND выпустила революционный альбом «Finita La Commedia»
В нем собраны лучшие песни группы.
Белорусская рок-группа TOR BAND выпустила альбом «Finita La Commedia». Также появилось видео на песню с одноименным названием.
В альбоме собраны лучшие песни за 2020 год: «Год очень тяжелый, но и очень важный. Мы верим, что все будет хорошо. Правда за нами».
Альбом
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В нем собраны лучшие песни группы.
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