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Ложиться на ковер или укрываться им? Девушка сняла старую квартиру и пытается разобраться, как в ней жить
Источник материала: Onliner
Ковры на стенах не блажь и не прихоть. Ими наши бабушки и дедушки, попавшие в небольшие квартирки без звукоизоляции, хоть как-то спасались от акустического «присутствия» соседей, а еще ковер — хорошая прослойка, изолирующая холод, идущий от наружной стены. Нынешнее поколение шерстяные изделия не жалует, и неважно, где они красуются. Но это вовсе не значит, что «его ворсейшество» сдало позиции. Миллениалы и зумеры, как и их предки, вынуждены взаимодействовать с коврами, в съемных квартирах так точно.
С загадочным ковровым явлением столкнулась пользователь Twitter под
Давайте поможем девушке разобраться.
Как в данном случае надо поступать с его ворсейшеством?
Чтобы сделать свой выбор,
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