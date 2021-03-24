Ложиться на ковер или укрываться им? Девушка сняла старую квартиру и пытается разобраться, как в ней жить

Источник материала: Onliner

Ковры на стенах не блажь и не прихоть. Ими наши бабушки и дедушки, попавшие в небольшие квартирки без звукоизоляции, хоть как-то спасались от акустического «присутствия» соседей, а еще ковер — хорошая прослойка, изолирующая холод, идущий от наружной стены. Нынешнее поколение шерстяные изделия не жалует, и неважно, где они красуются. Но это вовсе не значит, что «его ворсейшество» сдало позиции. Миллениалы и зумеры, как и их предки, вынуждены взаимодействовать с коврами, в съемных квартирах так точно.

С загадочным ковровым явлением столкнулась пользователь Twitter под ником Блин, Полин. Девушка сняла квартиру — капсулу времени: советские обои в цветочек, старая лаковая мебель, иконы на стенах и... его величество ковер. Причем ковер используется хозяевами весьма нестандартно: он закрывает стену и он же лежит на кровати. «Давайте задам вопрос на засыпку, — иронично пишет девушка. — Вот у меня на съемной квартире ковер на кровати. Вот когда я захочу поспать на этой кровати (а я захочу), на ковер надо ложиться или ковром надо укрываться, вот как вы считаете?»





Давайте поможем девушке разобраться.

Как в данном случае надо поступать с его ворсейшеством?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Накрываться им Ложиться на него Спать на полу и не трогать Почтительно сворачивать Ему надо поклоняться! Я не понимаю, что происходит Голосовать