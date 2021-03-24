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Ложиться на ковер или укрываться им? Девушка сняла старую квартиру и пытается разобраться, как в ней жить

24.03.2021 13:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Ковры на стенах не блажь и не прихоть. Ими наши бабушки и дедушки, попавшие в небольшие квартирки без звукоизоляции, хоть как-то спасались от акустического «присутствия» соседей, а еще ковер — хорошая прослойка, изолирующая холод, идущий от наружной стены. Нынешнее поколение шерстяные изделия не жалует, и неважно, где они красуются. Но это вовсе не значит, что «его ворсейшество» сдало позиции. Миллениалы и зумеры, как и их предки, вынуждены взаимодействовать с коврами, в съемных квартирах так точно.

С загадочным ковровым явлением столкнулась пользователь Twitter под ником Блин, Полин. Девушка сняла квартиру — капсулу времени: советские обои в цветочек, старая лаковая мебель, иконы на стенах и... его величество ковер. Причем ковер используется хозяевами весьма нестандартно: он закрывает стену и он же лежит на кровати. «Давайте задам вопрос на засыпку, — иронично пишет девушка. — Вот у меня на съемной квартире ковер на кровати. Вот когда я захочу поспать на этой кровати (а я захочу), на ковер надо ложиться или ковром надо укрываться, вот как вы считаете?»

Ложиться на ковер или укрываться им? Девушка сняла старую квартиру и пытается разобраться, как в ней жить

Давайте поможем девушке разобраться.

Как в данном случае надо поступать с его ворсейшеством?

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Ковры на стенах не блажь и не прихоть. Ими наши бабушки и дедушки, попавшие в небольшие квартирки без звукоизоляции, хоть как-то спасались от акустического...
 
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