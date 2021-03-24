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Джордж Сигал. Фото: РИА Новости

приводит портал Deadline слова его супруги Сони Сигал. «Семья с глубокой скорбью сообщает, что сегодня утром Джордж Сигал скончался из-за осложнений после шунтирования», —портал Deadline слова его супруги

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Умер голливудский актёр Сигал Сигал — номинант на премии «Оскар» и BAFTA, двукратный лауреат премии «Золотой глобус».

— номинант на премии «Оскар» и BAFTA, двукратный лауреат премии «Золотой глобус».Популярность ему принесла роль в романтической комедии «С шиком» 1973 года, за которую он получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший актёр».