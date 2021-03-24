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Умер голливудский актёр Сигал
Источник материала: UDF
Джордж Сигал. Фото: РИА Новости
«Семья с глубокой скорбью сообщает, что сегодня утром Джордж Сигал скончался из-за осложнений после шунтирования», —
Джордж Сигал — номинант на премии «Оскар» и BAFTA, двукратный лауреат премии «Золотой глобус».
Популярность ему принесла роль в романтической комедии «С шиком» 1973 года, за которую он получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший актёр».
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Сигал — номинант на премии «Оскар» и BAFTA, двукратный лауреат премии «Золотой глобус».
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