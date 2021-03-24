Источник материала: UDF



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«Заводы в разной степени модернизированы, в большей степени - Слуцкий сахарорафинадный комбинат. Модернизация повысила эффективность работы предприятий. Но после модернизации предприятия оказались немного закредитованы. Дополнительное давление было со стороны неблагоприятной внешней конъюнктуры».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские сахарные заводы – «финансовые трупы»? С нетерпением ждем отчетов аудиторов за 2020 год.

По мнению заместителя премьер-министрав декабре 2020:Какова же реальная картина?Результаты независимых финансовых аудитов за 2019 год (2 завода из четырех близки к банкротству):— аудиторское заключение с оговоркой по причине непредставления экономического обоснования примененной цены по анализируемым сделкам в соотв. с главой 11 Налогового кодекса— существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности— существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности— не опубликовал результаты 2019 г., на сайте только скан одной странички без подписей.В 2020 году трем заводам подкинули 120 млн руб. Слуцкий ввиду наличия хоть какой-то работы в плюс остался без «вертолетных» денег. Кредиты были выданы под гарантии государства, это значит, что сами заводы их вернуть скорее всего просто не в состоянии.Помимо этого, заводы покупают газ по 150$ за 1000 кубов. Себестоимость газа для Беларуси 147$ без НДС.По словам того же Александра Субботина, в сентябре, для внутреннего рынка достаточно двух заводов, тогда он предлагал переориетировать два других завода на экспорт. Как именно это сделать с учетом того, что даже на внутреннем рынке продукция заводов неконкурентна - не сообщается.С 1 января цены минимально отпускные цены на сахар (1,5 руб. за 1 кг) были отменены. В общем, с учетом девальвации белорусского рубля и повышенной инфляции в этом уже нет необходимости.С нетерпением ждем отчетов аудиторов за 2020 год.