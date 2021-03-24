|
Белорусские сахарные заводы – «финансовые трупы»?
Источник материала: UDF
Фото: govorim.by
По мнению заместителя премьер-министра Александра Субботина в декабре 2020:
«Заводы в разной степени модернизированы, в большей степени - Слуцкий сахарорафинадный комбинат. Модернизация повысила эффективность работы предприятий. Но после модернизации предприятия оказались немного закредитованы. Дополнительное давление было со стороны неблагоприятной внешней конъюнктуры».
Какова же реальная картина?
Результаты независимых финансовых аудитов за 2019 год (2 завода из четырех близки к банкротству):
Слуцкий сахарорафинадных комбинат
— аудиторское заключение с оговоркой по причине непредставления экономического обоснования примененной цены по анализируемым сделкам в соотв. с главой 11 Налогового кодекса
Скидельский сахарный комбинат
— существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности
Жабинковский сахарный завод
— существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности
Городейский сахарный комбинат
— не опубликовал результаты 2019 г., на сайте только скан одной странички без подписей.
В 2020 году трем заводам подкинули 120 млн руб. Слуцкий ввиду наличия хоть какой-то работы в плюс остался без «вертолетных» денег. Кредиты были выданы под гарантии государства, это значит, что сами заводы их вернуть скорее всего просто не в состоянии.
Помимо этого, заводы покупают газ по 150$ за 1000 кубов. Себестоимость газа для Беларуси 147$ без НДС.
По словам того же Александра Субботина, в сентябре, для внутреннего рынка достаточно двух заводов, тогда он предлагал переориетировать два других завода на экспорт. Как именно это сделать с учетом того, что даже на внутреннем рынке продукция заводов неконкурентна - не сообщается.
С 1 января цены минимально отпускные цены на сахар (1,5 руб. за 1 кг) были отменены. В общем, с учетом девальвации белорусского рубля и повышенной инфляции в этом уже нет необходимости.
С нетерпением ждем отчетов аудиторов за 2020 год.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С нетерпением ждем отчетов аудиторов за 2020 год.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)