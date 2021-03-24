Ученые обнаружили в мозгу умерших людей «зомби-клетки», которые еще сутки продолжают работать

Источник материала: Tut.by

Нейробиологи обнаружили «зомби-клетки» в человеческом мозгу, которые продолжают свою активность даже после гибели тела. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на Scientific Reports .

Изображение: Dr. Jeffrey Loeb/UIC

Оказалось, что после смерти человека некоторые клетки его тела сохраняют и даже увеличивают свою активность — эти «зомби-клетки» увеличивают экспрессию своих генов и продолжают пытаться выполнять свои задачи.

Доктор Джеффри Леб, профессор университета Джона Гарвина и глава отдела неврологии и реабилитации в медицинском колледже UIC, вместе с коллегами обнаружил, что некоторые клетки в мозге людей продолжают свою активность в течение нескольких часов после физической гибели тела. Причем в один момент они даже начинают расти и увеличиваются до гигантских размеров.

Эти «зомби» называются глиальными клетками: с помощью «длинноруких» придатков они растут долгое время после смерти человека. Пик наступал на двенадцатом часу после смерти, тогда как порядка 80% всех клеток мозга сразу становятся неактивными после смерти человека.

Однако, как отмечают специалисты, это неудивительно, так как глиальные клетки должны заниматься «очисткой» головного мозга после травм, таких как кислородное голодание или инсульт. Но даже эти клетки спустя 24 часа погибали, и их уже нельзя было отличить от окружающей их разрушающейся ткани.

Так что даже после смерти мы, биологические существа, никогда не бываем полностью статичны.