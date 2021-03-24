Как помочь семьям политзаключенных? Вот три простых способа

Источник материала: KYKY

На сегодня, 24 марта, в Беларуси признаны политическими заключенными

298 человек – и эта цифра увеличивается каждый день. При этом, надо понимать, в нашей стране есть много людей, которых нет в списках политзаключенных, но они таковыми являются.

Тюремное население нашей страны по величине находится на втором месте в Европе (после России). И на первом месте по количеству заключенных женщин. Речь про 343 заключенных на 100 000 жителей. Это огромные цифры.

По необоснованным делам за решеткой сидят отцы, которые видят своих новорожденных детей только на фотокарточках. Сидят матери, у которых есть несовершеннолетние дети. Сидят бизнесмены, врачи, айтишники, журналисты, блогеры, студенты, которые вообще не должны сидеть – для этого нет ни моральных, ни юридических оснований.

Познакомиться и даже подружиться со всеми этими людьми вы можете, например, на сайте Politzek.me. Там вы найдете каждого, кто признал политическим заключенным в Беларуси, и сможете узнать его историю – за что и когда задержали, в какой тюрьме удерживают, какие необоснованные обвинения предъявляют, сколько времени человек уже находится вне воли и так далее. Если захотите, сможете отправить кому-то из этих беларусов свое письмо – адреса тюрем политзаключенных там тоже указаны.

Самое главное, о чем мы хотим сказать сегодня, – семьям этих людей сейчас нужна ваша помощь. Ведь многие из политзаключенных были единственным источником дохода для родных. Сейчас им нужны деньги и на адвокатов (которые по закону не имеют права работать бесплатно), и на выживание в стране, где подсолнечное масло стоит уже около шести рублей, а количество рабочих мест стремительно сокращается.

Я хочу помочь, что мне нужно сделать?

В Беларуси работает много фондов, как минимум три из них – собирают деньги на помощь семьям политических заключенных.

Фонд BYSOL . С первого января он поддержал 69 семей на сумму 35 500 евро. Сейчас фонд объявил сбор в 200 000 евро, чтобы помочь еще 400 семьям: политзаключённых и тех, кто еще в процессе получения этого статуса, но тоже сидит в тюрьме по политически мотивированному делу. Каждой семье фонд готов выделить 500 евро на самые необходимые нужды: еду, передачи и кредиты.

Вы также можете внести свой вклад и сделать перевод в фонд на любую комфортную для вас сумму.

Фонд «Страна Для Жизни». Оказывает материальную поддержку активистам, волонтерам и их родным всех объединенных штабов – Светланы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Сумма единовременной выплаты составляет 300 евро.

Вы также можете внести свой вклад и сделать перевод в фонд на любую комфортную для вас сумму.

Инициатива Dissidentby . Фишка этой некоммерческой организации в том, что вы сами можете выбрать, семье кого из политзаключенных хотите помочь. На сайте инициативы указаны реквизиты (номера карт и так далее) семей – их можно найти, перейдя на личную страницу того или иного политзаключенного. Так что помощь можно оказать напрямую семьям. Авторы инициативы утверждают: «Данные, которые мы указываем, проверены».



Вы также можете внести свой вклад и сделать перевод семье политзаключенного на любую комфортную для вас сумму.