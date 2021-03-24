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Как помочь семьям политзаключенных? Вот три простых способа
Источник материала: KYKY>
На сегодня, 24 марта, в Беларуси признаны политическими заключенными
Тюремное население нашей страны по величине находится на втором месте в Европе (после России). И на первом месте по количеству заключенных женщин. Речь про 343 заключенных на 100 000 жителей. Это огромные цифры.
По необоснованным делам за решеткой сидят отцы, которые видят своих новорожденных детей только на фотокарточках. Сидят матери, у которых есть несовершеннолетние дети. Сидят бизнесмены, врачи, айтишники, журналисты, блогеры, студенты, которые вообще не должны сидеть – для этого нет ни моральных, ни юридических оснований.
Познакомиться и даже подружиться со всеми этими людьми вы можете, например, на
Самое главное, о чем мы хотим сказать сегодня, – семьям этих людей сейчас нужна ваша помощь. Ведь многие из политзаключенных были единственным источником дохода для родных. Сейчас им нужны деньги и на адвокатов (которые по закону не имеют права работать бесплатно), и на выживание в стране, где подсолнечное масло стоит уже около шести рублей, а количество рабочих мест стремительно сокращается.
Я хочу помочь, что мне нужно сделать?
В Беларуси работает много фондов, как минимум три из них – собирают деньги на помощь семьям политических заключенных.
Вы также можете внести свой вклад и сделать перевод в фонд на любую комфортную для вас сумму.
Вы также можете внести свой вклад и сделать перевод в фонд на любую комфортную для вас сумму.
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На сегодня, 24 марта, в Беларуси признаны политическими заключенными 298 человек – и эта цифра увеличивается каждый день. При этом, надо понимать, в нашей стране есть...
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