В Волынской области задержали агента белорусского КГБ

Украинская контрразведка пресекла шпионскую деятельность агента белорусского Комитета госбезопасности, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).





«Контрразведка Службы безопасности Украины на территории Волынской области разоблачила и прекратила разведывательную деятельность в ущерб государственной безопасности нашей страны гражданина Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Служба безопасности установила, что агент был завербован КГБ Беларуси и отправлен на территорию Украины для выполнения «разведывательных задач и организации другой противоправной деятельности».

В СБУ уточнили, что кураторы также требовали от агента наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу.