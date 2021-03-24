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В Волынской области задержали агента белорусского КГБ
Источник материала: Навiны
Украинская контрразведка пресекла шпионскую деятельность агента белорусского Комитета госбезопасности, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
«Контрразведка Службы безопасности Украины на территории Волынской области разоблачила и прекратила разведывательную деятельность в ущерб государственной безопасности нашей страны гражданина Республики Беларусь», —
Служба безопасности установила, что агент был завербован КГБ Беларуси и отправлен на территорию Украины для выполнения «разведывательных задач и организации другой противоправной деятельности».
В СБУ уточнили, что кураторы также требовали от агента наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу.
В Комитете госбезопасности Беларуси от комментариев отказались. «Там комментировать нечего», — заявил
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Украинская контрразведка пресекла шпионскую деятельность агента белорусского Комитета госбезопасности, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
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