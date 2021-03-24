ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Волынской области задержали агента белорусского КГБ

24.03.2021 13:41 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Украинская контрразведка пресекла шпионскую деятельность агента белорусского Комитета госбезопасности, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

В Волынской области задержали агента белорусского КГБ

«Контрразведка Службы безопасности Украины на территории Волынской области разоблачила и прекратила разведывательную деятельность в ущерб государственной безопасности нашей страны гражданина Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Служба безопасности установила, что агент был завербован КГБ Беларуси и отправлен на территорию Украины для выполнения «разведывательных задач и организации другой противоправной деятельности».

В СБУ уточнили, что кураторы также требовали от агента наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу.

В Комитете госбезопасности Беларуси от комментариев отказались. «Там комментировать нечего», — заявил БелаПАН официальный представитель ведомства Андрей Ярош.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинская контрразведка пресекла шпионскую деятельность агента белорусского Комитета госбезопасности, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские сахарные заводы – «финансовые трупы»?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by