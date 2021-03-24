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Дикость! В Калинковичах за активистом пришли в больницу и забрали прямо из-под капельницы
Источник материала: Партизан
Сообщения об обысках и задержаниях накануне Дня Воли приходят из разных районов страны.
В Калинковичах с самого утра милиционеры пришли к людям, которых в сентябре 2020-го судили за участие в мирных собраниях,
С семи часов утра начался обыск в доме предпринимателя и художницы Николая и Марины Михеевых. После обыска обоих отвезли в Калинковичский РОВД.
Николаю Судасу милиционеры показали постановление на обыск по делу за "оскорбление" милиционеров. У него забрали телефон. Самого активиста задержали и увезли в РОВД.
Самый дикий случай произошел с членом ОГП и независимым наблюдателем на выборах 2020 года Александром Елисеевым. Его забрали прямо из-под капельницы в местной больнице, где он лечится стационарно. Причем капельница даже не успела закончиться.
Елисееву показали постановление на обыск в рамках дела по статье 188 (клевета) Уголовного кодекса. Поводом стали какие-то сообщения в телеграм-чате "Мозырь для жизни".
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Сообщения об обысках и задержаниях накануне Дня Воли приходят из разных районов страны.
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