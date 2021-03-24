Тахикардия: симптомы, лечение, профилактика. Рассказывает кардиолог

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Как понять, когда учащенное сердцебиение нормально, а когда является патологией? Об этом HEALTH.TUT.BY рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ирина Лутик.

Ирина Лутик Врач-кардиолог, врач функциональной диагностики, высшая квалификационная категория, кандидат медицинских наук

Что такое тахикардия и чем она опасна? Говоря простыми словами, тахикардия — это учащенное сердцебиение. И учащение пульса одновременно (эти понятия взаимосвязаны). Здесь речь идет не о болезни, а о симптоме со стороны сердца на различные раздражители: внешние и внутренние. Порог сердцебиения, при котором мы говорим о тахикардии, — 90−100 ударов в минуту в спокойном состоянии. Само по себе учащение пульса или сердечных сокращений не представляет угрозы и может наблюдаться в норме при ходьбе, беге или как реакция на стресс. И это нормально. По мере устранения внешнего раздражителя удары сердца замедляются. Опасность возникает, когда в состоянии отдыха пульс чаще допустимых значений.

Как она проявляется? Есть какие-то неочевидные симптомы? Проявляется тахикардия как ощущение учащенного сердцебиения, не слышного на расстоянии, но вполне заметного, если приложить руку к запястью, сонной артерии на шее или области сердца. Если пульс слишком частый, на первый план выходят беспокойство, чувство «пульсации в горле», потливость, тремор, онемение отдельных участков тела, головокружение, нехватка воздуха, дискомфорт в груди, а также снижение переносимости привычных физических нагрузок. Из других симптомов могут быть замирания или щелчок в груди, после которых пульс становится чаще, или же потеря сознания, когда пульс запредельно частый. Если расспросить человека постфактум, что же он ощущал перед обмороком, зачастую он расскажет именно о частом пульсе. Когда в основе частого пульса лежит мерцательная аритмия, при которой имеет место некоординированная работа верхних и нижних отделов сердца, или пульс долгое время запредельно частый, на первый план выходит такой симптом, как отеки ног. У людей с повышенными показателями давления прирост сердцебиений сопровождается повышенным выбросом крови из сердца в сосуды и может приводить к еще большему подъему давления. И, наконец, симптомом будет сухой кашель, возникающий рефлекторно от нарушения газообмена в легких.

Когда учащенное сердцебиение считается нормой? Частый пульс может быть и в норме. В таких случаях его не следует лечить, достаточно устранить причину, которая его вызвала: непривычная резкая физическая нагрузка — внезапное ускорение темпа ходьбы или пробежка, занятия спортом;

сильный стресс;

возбуждение;

ярко выраженные эмоции, как отрицательные, так и положительные;

высокая температура по причине простуды;

воспаление в организме (пневмония, больное горло и т.д.);

нахождение в душных помещений и жарком климате;

чрезмерная любовь к кофе или энергостимулирующим напиткам;

резкая смена положения тела (вскочить с постели, например). А вот учащенное сердцебиение у детей, зачастую являющееся причиной повышенной тревожности их родителей, на самом деле — их возрастная норма. Так, пульс 105 ударов в минуту в возрасте 5 лет не должен вызывать паники.

Как понять, что мне пора идти к кардиологу? Повод обратиться к врачу — впервые возникший приступ тахикардии, сопровождающийся резким ухудшением самочувствия. Доктор — терапевт или кардиолог — проведет специальное обследование (ЭКГ, УЗИ сердца, анализы крови, в том числе на содержание железа и гормонов щитовидной железы, посмотрит горло и другие возможные очаги хронической инфекции, провоцирующие возникновение аритмии), окажет квалифицированную медицинскую помощь и объяснит, как вам убрать приступ тахикардии в дальнейшем самостоятельно. При угрожающем жизни учащении пульса доктор направит в стационар для стабилизации состояния. Если во время приступа тахикардии человек потерял сознание, следует незамедлительно вызвать скорую, до приезда которой желательно сосчитать частоту пульса за минуту и измерить артериальное давление. Есть ли смысл сразу бежать к кардиологу? Зависит от желания каждого. Первую помощь может оказать и терапевт. А вот специализированную — уточнить объем обследований, подобрать препараты для неотложной медицинской помощи и при необходимости длительного приема, оценить эффект лечения — только врач-кардиолог.

Почему появляется тахикардия? Причин тахикардии много. Увеличение объема работы сердца и сосудов, повышенное потребление ими питательных веществ и кислорода в момент физической нагрузки; выброс гормонов «стресса» симпатической нервной системой как реакция на стресс, сильные эмоции, сильное возбуждение, боль, жара, употребление алкоголя, кофеина или энергетиков; дефицит кислорода от падения атмосферного давления при подъеме на высоту; стимуляция нервной системы никотином; побочные эффекты некоторых лекарств; нарушение работы щитовидной железы, дефицит железа в организме. С точки зрении анатомии, в основе развития тахикардии лежит повышенная возбудимость синусового узла — участка проводящей системы сердца, в котором образуется сердечный импульс, который в норме задает темп и ритмичность работы нашего «пламенного мотора».

Как она лечится? Это долгий процесс? Лечение тахикардии зависит от причины, которая ее вызвала. Если она допустима в норме, например, бег или повышенная температура, достаточно устранить провоцирующий фактор. Тогда в течение нескольких минут пульс придет в норму. Если этого не произошло даже за полчаса, значит, есть какое-то фоновое заболевание или состояние, с которым надо разбираться у врача. В легких случаях помогают успокаивающие препараты на основе валерианы, пустырника, мяты. Спокойные нервы — спокойный пульс. В отдельных случаях облегчат самочувствие урежающие пульс лекарства, рекомендованные врачом. При этом их следует разжевать или рассасывать, тогда происходит ускоренное всасывание препарата через подъязычную артерию. Если в основе тахикардии лежат хронические заболевания, требующие регулярного приема медикаментов и наблюдения врача-специалиста, процесс лечения затягивается надолго. Во всех случаях длительность лечения определяет врач на основании симптомов, состояния пациента, компенсации заболевания.

Если тахикардию вылечили, она может появиться снова? Если приступ тахикардии кратковременный, проходит самостоятельно или от лекарств, вероятность повторного его возникновения всегда есть, потому что речь идет не об устранении причины, а о смягчении или ликвидации симптомов. Такую тахикардию нельзя вылечить, она может повторяться при тех же провоцирующих ситуациях. Если симптомы частого пульса прошли на фоне регулярного приема препаратов при хроническом заболевании, речь идет о компенсации болезни. Если препарат отменить, симптомы со временем возобновятся.

Если у меня нет симптомов, но у моих близких родственников тахикардия, нужно ли мне чаще проверяться? В случае, если у близких родственников есть хронические заболевания сердца, сопровождаемые частым пульсом (мерцательная аритмия, синусовая тахикардия) или приступообразное учащение пульса, или патология смежных органов, приводящая к приросту пульса, стоит исключить наличие подобных заболеваний у себя. Даже при отсутствии клинических проявлений с их стороны. Если указанных болезней нет, достаточно ежегодно делать ЭКГ и иногда контролировать пульс в покое и при нагрузках. Ненавязчиво, время от времени, скажем, с использованием умных часов. Особенно если вы спортсмен или ведете активный образ жизни.

А если я постоянно чувствую, что сердце бьется чаще, но врач говорит, что с ним все хорошо, нужно ли искать другого специалиста? Ощущение учащенного сердцебиения без подтверждения этого факта документально на ЭКГ, экране тонометра или при подсчете вручную продолжает оставаться ощущением. Если при этом у человека присутствует навязчивое желание доказать свою правоту остальным, несмотря на постоянные 70−80 ударов в минуту дома в спокойном состоянии, стоит задуматься. Ощущение или чувство — это всегда наше субъективное восприятие ситуации. Нужен ли другой специалист? Для начала я бы порекомендовала досконально обследоваться, как указано выше. Важно, чтобы врач не нашел причин, провоцирующих тахикардию, или подтверждение ее в проведенных обследованиях, не увидел эффекта от успокаивающих препаратов, которые тоже урежают пульс и снижают навязчивое стремление прислушиваться к каждому шороху в своем теле. Если все способы доказать тахикардию исчерпаны и ни один ее не подтверждает, я бы порекомендовала психотерапевта или невролога. Причины ощущений и чувств — всегда в голове.

Что мне делать, чтобы не заболеть? Тахикардию нельзя предугадать, она всегда возникает внезапно. И у тех, кто имеет хронические заболевания, провоцирующие ее, и у здоровых людей. Пожалуй, все, что можно посоветовать для профилактики, — радоваться жизни, наслаждаться моментами «здесь и сейчас», любить себя, ценить то, что имеем, уметь благодарить и быть счастливыми, меньше нервничать и отличать важное от второстепенного.