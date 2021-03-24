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В Минске пройдет выставка в память о молодом художнике, который умер год назад
Источник материала: Tut.by
Захар Кудин известен своим динамичным абстрактным искусством, которое он определял как нейроарт. Занимался живописью, скульптурой и музыкой. Является самым молодым художником, работа которого входит в коллекцию Национального художественного музея Республики Беларусь. В 2019 году стал узнаваем для широкой публики благодаря фильму
В 33 года художник
Первой частью проекта станет выставка-оммаж. Это посвящение, для которого экспонаты собирались и создавались специально в знак памяти о Захаре Кудине. В выставке принимают участие авторы совершенно разных возрастов и стилевых направлений — от молодых художников и художниц, начинающих свой творческий путь, до очень известных в белорусском искусстве имен. Основная идея выставки в том, чтобы каждый из участников имел возможность высказаться и быть увиденным и услышанным — рассказать о своих чувствах и переживании случившегося, о своей дружбе или несостоявшемся знакомстве, о судьбе художника Захара Кудина или судьбе художника как такового.
По мнению кураторской группы, выставка-оммаж станет частью нашей общей коллективной памяти о Захаре. В рамках выставки запланировано несколько экскурсий от кураторов — Ирины Кондратенко и Ольги Мжельской.
Напомним, что Захара
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Выставка-оммаж минскому художнику Захару Кудину откроется 27 марта в ZAL#2 столичного Дворца искусств. В этот день ему бы исполнилось 35 лет. На выставке будут...
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