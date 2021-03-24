В Минске пройдет выставка в память о молодом художнике, который умер год назад

Источник материала: Tut.by

Выставка-оммаж минскому художнику Захару Кудину откроется 27 марта в ZAL#2 столичного Дворца искусств. В этот день ему бы исполнилось 35 лет. На выставке будут представлены живопись, графика, фотография, скульптуры, объекты и инсталляции от более чем 40 авторов.



Захар Кудин. Кадр из фильма «Чистое искусство»

Захар Кудин известен своим динамичным абстрактным искусством, которое он определял как нейроарт. Занимался живописью, скульптурой и музыкой. Является самым молодым художником, работа которого входит в коллекцию Национального художественного музея Республики Беларусь. В 2019 году стал узнаваем для широкой публики благодаря фильму «Чистое искусство» режиссера Максима Шведа, в котором он сыграл главную роль — самого себя. Одна из последних его работ — мурал «Ледяной полет. Горячий космос», сделанный во время Vulica Brasil в 2019 году на здании на улице Октябрьской.

В 33 года художник ушел из жизни, оставив после себя большое художественное наследие, которое будет представлено на масштабном персональном выставочном проекте в течение этого года.

Первой частью проекта станет выставка-оммаж. Это посвящение, для которого экспонаты собирались и создавались специально в знак памяти о Захаре Кудине. В выставке принимают участие авторы совершенно разных возрастов и стилевых направлений — от молодых художников и художниц, начинающих свой творческий путь, до очень известных в белорусском искусстве имен. Основная идея выставки в том, чтобы каждый из участников имел возможность высказаться и быть увиденным и услышанным — рассказать о своих чувствах и переживании случившегося, о своей дружбе или несостоявшемся знакомстве, о судьбе художника Захара Кудина или судьбе художника как такового.

По мнению кураторской группы, выставка-оммаж станет частью нашей общей коллективной памяти о Захаре. В рамках выставки запланировано несколько экскурсий от кураторов — Ирины Кондратенко и Ольги Мжельской.

Напомним, что Захара не стало 29 декабря 2019 года: Кудин спрыгнул с девятого этажа. У художника остались родители, жена и маленькая дочь. В день открытия выставки, 27 марта, Захару исполнилось бы 35 лет.

Когда: 27 марта — 11 апреля. Открытие — 27 марта, 17.00

Где: Дворец искусств (ул. Козлова, 3)

Сколько: 8 рублей — полный билет, 4 рубля — льготный билет