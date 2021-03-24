ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске пройдет выставка в память о молодом художнике, который умер год назад

24.03.2021 13:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Выставка-оммаж минскому художнику Захару Кудину откроется 27 марта в ZAL#2 столичного Дворца искусств. В этот день ему бы исполнилось 35 лет. На выставке будут представлены живопись, графика, фотография, скульптуры, объекты и инсталляции от более чем 40 авторов.


Захар Кудин. Кадр из фильма «Чистое искусство»

Захар Кудин известен своим динамичным абстрактным искусством, которое он определял как нейроарт. Занимался живописью, скульптурой и музыкой. Является самым молодым художником, работа которого входит в коллекцию Национального художественного музея Республики Беларусь. В 2019 году стал узнаваем для широкой публики благодаря фильму «Чистое искусство» режиссера Максима Шведа, в котором он сыграл главную роль — самого себя. Одна из последних его работ — мурал «Ледяной полет. Горячий космос», сделанный во время Vulica Brasil в 2019 году на здании на улице Октябрьской.

В 33 года художник ушел из жизни, оставив после себя большое художественное наследие, которое будет представлено на масштабном персональном выставочном проекте в течение этого года.

Первой частью проекта станет выставка-оммаж. Это посвящение, для которого экспонаты собирались и создавались специально в знак памяти о Захаре Кудине. В выставке принимают участие авторы совершенно разных возрастов и стилевых направлений — от молодых художников и художниц, начинающих свой творческий путь, до очень известных в белорусском искусстве имен. Основная идея выставки в том, чтобы каждый из участников имел возможность высказаться и быть увиденным и услышанным — рассказать о своих чувствах и переживании случившегося, о своей дружбе или несостоявшемся знакомстве, о судьбе художника Захара Кудина или судьбе художника как такового.

По мнению кураторской группы, выставка-оммаж станет частью нашей общей коллективной памяти о Захаре. В рамках выставки запланировано несколько экскурсий от кураторов — Ирины Кондратенко и Ольги Мжельской.

Напомним, что Захара не стало 29 декабря 2019 года: Кудин спрыгнул с девятого этажа. У художника остались родители, жена и маленькая дочь. В день открытия выставки, 27 марта, Захару исполнилось бы 35 лет.

Когда: 27 марта — 11 апреля. Открытие — 27 марта, 17.00
Где: Дворец искусств (ул. Козлова, 3)
Сколько: 8 рублей — полный билет, 4 рубля — льготный билет

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выставка-оммаж минскому художнику Захару Кудину откроется 27 марта в ZAL#2 столичного Дворца искусств. В этот день ему бы исполнилось 35 лет. На выставке будут...
 
Новости дня
Новости разные
 
«С покупкой квартиры лучше повременить». Чего ждать от рынка недвижимости в ближайшие год-два
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by