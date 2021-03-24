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Гиперзвук, наземные и противокорабельные. Все многоцелевые АПЛ России получат новые ракеты

24.03.2021 13:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Все многоцелевые атомные подлодки России получат новейшие ракеты «Калибр», «Циркон» и «Оникс». Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник в российском военно-промышленном комплексе.


Фото: wikipedia.org

Известно, что перевооружение коснется многоцелевых АПЛ проектов 971, 949А и 885. Ранее главнокомандующий российским ВМФ адмирал Николай Евменов рассказывал, что срок службы самых многочисленных во флоте АПЛ проектов 949А и 971 увеличат вдвое.

Напомним, что крылатые ракеты «Калибр» предназначены для поражения наземных целей, «Оникс» — надводных, а «Циркон» — испытываемые сейчас гиперзвуковые ракеты, развивающие скорость до 8,5 Маха (более 10 тысяч километров в час).

Сейчас многоцелевые АПЛ России штатно вооружаются минно-торпедным оружием.

 
 
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