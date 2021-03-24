Бывают непредсказуемы: Райхлин о тренерстве в женской борьбе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар – Sputnik. Перед тренерами и спортсменами по женской борьбе была поставлена задача завоевать две олимпийские лицензии - задача на данном этапе перевыполнена, сказал главный тренер национальной женской команды Беларуси по борьбе Олег Райхлин в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь .

По его словам, три олимпийские лицензии, уже завоеванные белорусскими девчатами – показатель хороший, но все же главное не количество, а качество, которое нужно будет показать в Токио.

"Я доволен девчонками. Даже теми, которые проиграли на турнире в Будапеште. Для них это тоже опыт. У нас еще есть время ликвидировать недостатки и замахнуться на большее. Но и сегодня это не просто три лицензии, а целых три!" – подчеркнул наставник команды.

Олег Райхлин убежден что на международных соревнованиях побеждает тот, кто сильнее духом, кто умеет собраться в нужный момент, а где-то и перетерпеть.

"На соревнования приезжают спортсмены примерно одного уровня подготовки, и при этом каждый хочет победить, особенно когда на кону путевка на Олимпиаду. Лучшим станет тот, у кого дух сильнее", - сказал тренер.

Кто уже завоевал олимпийскую лицензию

В сентябре 2019 года Ирина Курочкина выиграла бронзу на чемпионате мира в Нур-Султане и завоевала путевку на Олимпиаду в Токио. Как сказал Олег Райхлин, Ирину "нужно все время держать за воротник, чтобы она тренировалась меньше. Ира все время рвется вперед".

По словам тренера спортсменка живет борьбой, на ковре она просто бескомпромиссный человек.

Ванесса Колодинская уже именитая спортсменка. Она – дважды чемпионка мира, дважды чемпионка Европы и дважды призер европейского первенства.

"Ванесса вернулась на ковер после рождения ребенка и достигла блестящих результатов. Два финала чемпионатов мира она выиграла у японок. Это уже о многом говорит. Характер у Ванессы самурайский: храбрая, с крепким боевым духом, с заряженностью на победу, огромной работоспособностью", - подчеркнул главный тренер.

Олег Райхлин выразил надежду, что на третьей для себя Олимпиаде Василиса Марзалюк сможет добиться значительного успеха.

"У нее для этого все есть: накопленный опыт, мотивация завоевать главную награду в своей спортивной карьере, трудолюбие, понимание, что такое борьба, преданность этому виду спорта", - подчеркнул Олег Райхлин.

© Sputnik Максим Богданович Член национальной команды Василиса Марзалюк

По его словам, и остальные спортсменки не сброшены со щитов: время для того, чтобы отобраться на Игры еще есть, тренерский штаб верит в каждую спортсменку.

Впереди еще несколько спарринг-встреч со спортсменками из Азербайджана и Молдовы, в конце апреля состоится чемпионат Европы в Варшаве и вслед за ним – мировой отборочный турнир, который с 6 по 9 мая пройдет в Софии.

Особенности тренерской работы

Олег Райхлин признался, что не сразу пришел к пониманию, как тренировать девочек.

"Иногда можно высказаться и жестко. Главное – не унизить человеческое достоинство. Если спортсменка стремиться к результату, если умная, поймет даже крик на ковре и будет работать усерднее. Женщины, конечно, бывают непредсказуемыми. У них порой резко меняется настроение, но для профессионалов это – не проблема. Они приходят на тренировку и пашут, оставляя все заботы на потом. Мы научились ладить", - признался Олег Райхлин.

Олимпийские лицензии

На сегодняшний день три белорусские спортсменки выполнили нормативы, позволяющие участвовать в Олимпийских играх в Токио: Ирина Курочкина (весовая категория 57 кг), Ванесса Колодинская (53) и Василиса Марзалюк (76).

На Играх в Рио-де-Жанейро Мария Мамошук, выступавшая в весовой категории до 63 кг, завоевала серебряную медаль. Это пока единственная олимпийская награда Беларуси в женской борьбе.

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