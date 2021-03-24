Источник материала: Sputnik Беларусь

В пятницу, 26 марта, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь в формате онлайн-видеомоста Москва – Минск – Бишкек – Ереван – Нур-Султан пройдет встреча c министром по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Арманом ШАККАЛИЕВЫМ.

Основные темы встречи:

итоги совещания руководителей антимонопольных ведомств стран Евразийского экономического союза в формате "5+1",

планы антимонопольного блока ЕЭК на 2021 год, в частности, проводимые инициативные расследования на цифровых рынках ЕАЭС,

внедрение в право ЕАЭС инструментов "мягкого регулирования", в том числе таких превентивных мер по защите конкуренции, как антимонопольный комплекс.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в пятницу, 26 марта, в 12:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.

Свои вопросы вы можете прислать:

p.antonov@sputniknews.com ,

тел +375 (29) 550 06 31 ( Telegram ), + 375 29 676 02 59 (Viber и WhatsApp).

Павел Антонов

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