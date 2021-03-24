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Планы антимонопольного блока ЕЭК на 2021 год
24.03.2021 13:59 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В пятницу, 26 марта, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь в формате онлайн-видеомоста Москва – Минск – Бишкек – Ереван – Нур-Султан пройдет встреча c министром по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Арманом ШАККАЛИЕВЫМ.
Основные темы встречи:
Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в пятницу, 26 марта, в 12:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.
Свои вопросы вы можете прислать:
тел +375 (29) 550 06 31 (
Павел Антонов
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В пятницу, 26 марта, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча c министром по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской...
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