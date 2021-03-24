Конкуренция в борьбе растет, но белорусы готовы драться до конца - Маджидов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар – Sputnik. Мировая конкуренция в борьбе растет, но белорусы доказали, что готовы драться до конца, заявил председатель Белорусской федерации борьбы Камандар Маджидов в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь .

"В мире растет конкуренция, но даже в финале турнира в Будапеште, что мне понравилось, белорусские борцы бились до конца. Это показывает их готовность сражаться за награды высшей пробы, а не довольствоваться малым", - подчеркнул Маджидов.

Особо он отметил выступления на турнире в столице Венгрии представителей вольного стиля и девушек. Среди белорусских "вольников" золото и лицензии на Игры принесли нашей команде Али Шабанов (весовая категория – 86 килограммов), Александр Гуштын (97) и Денис Хроменков (125). У девушек путевки и серебряные медали завоевали Ванесса Колодинская (53) и Василиса Марзалюк (76).

Сейчас главная задача – готовиться на Игры и выступать при любых условиях, чтобы атлеты реализовались, сказал председатель БФБ.

По его словам, еще не подошла Мария Мамошук (серебряный призер Олимпиады в Рио – Sputnik), так как ее беспокоит травма.

"Тренерский состав подумает, думаю, еще минимум одну, а может и две лицензии, мы у девушек зацепим. Для Василисы Маразлюк Токио станет третьей Олимпиадой. Нацелены на золотую медаль. Она опытная спортсменка, старожила команды. Давайте ей пожелаем удачи", - сказал Маджидов.

Выступлением представителей греко-римской стиля он остался недоволен, отметив нехватку огня в глазах и недостаточную мотивацию. По его словам, даже проигрывать нужно с боем, а монотонная борьба ничего не решает.

Не дотянули

Главный тренер национальной команды по греко-римской борьбе Владимир Копытов отметил, в Будапеште белорусы не дотянули, но время внести корректировки еще есть. Среди сложностей он отметил нехватку опыта и отсутствие эмоционального взрыва.

"Будем готовиться и на мировом отборе собираемся выступить на максимуме, чтобы завоевать хотя бы еще одну лицензию", - сказал он.

Первые путевки на Игры были завоеваны на чемпионате мира в Казахстане. Представитель греко-римского стиля Николай Стадуб в весовой категории до 87 килограммов и Ирина Курочкина (57) в женской борьбе завоевали лицензии. Правда, именными они не являются, поэтому поехать на Игры вместо них может любой спортсмен из сборной.

Всемирный отборочный турнир на Игры 6-9 мая еще пройдет в Софии (Болгария) – это последний шанс добыть пропуск на Игры в Японию.

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