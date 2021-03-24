ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Конкуренция в борьбе растет, но белорусы готовы драться до конца - Маджидов

24.03.2021 13:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар – Sputnik. Мировая конкуренция в борьбе растет, но белорусы доказали, что готовы драться до конца, заявил председатель Белорусской федерации борьбы Камандар Маджидов в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.

"В мире растет конкуренция, но даже в финале турнира в Будапеште, что мне понравилось, белорусские борцы бились до конца. Это показывает их готовность сражаться за награды высшей пробы, а не довольствоваться малым", - подчеркнул Маджидов.

Особо он отметил выступления на турнире в столице Венгрии представителей вольного стиля и девушек. Среди белорусских "вольников" золото и лицензии на Игры принесли нашей команде Али Шабанов (весовая категория – 86 килограммов), Александр Гуштын (97) и Денис Хроменков (125). У девушек путевки и серебряные медали завоевали Ванесса Колодинская (53) и Василиса Марзалюк (76).

Сейчас главная задача – готовиться на Игры и выступать при любых условиях, чтобы атлеты реализовались, сказал председатель БФБ.

По его словам, еще не подошла Мария Мамошук (серебряный призер Олимпиады в Рио – Sputnik), так как ее беспокоит травма.

"Тренерский состав подумает, думаю, еще минимум одну, а может и две лицензии, мы у девушек зацепим. Для Василисы Маразлюк Токио станет третьей Олимпиадой. Нацелены на золотую медаль. Она опытная спортсменка, старожила команды. Давайте ей пожелаем удачи", - сказал Маджидов.

Выступлением представителей греко-римской стиля он остался недоволен, отметив нехватку огня в глазах и недостаточную мотивацию. По его словам, даже проигрывать нужно с боем, а монотонная борьба ничего не решает.

© Sputnik Максим Богданович
В планах - семья: Марзалюк о том, чем займется после завершения карьеры

Не дотянули

Главный тренер национальной команды по греко-римской борьбе Владимир Копытов отметил, в Будапеште белорусы не дотянули, но время внести корректировки еще есть. Среди сложностей он отметил нехватку опыта и отсутствие эмоционального взрыва.

"Будем готовиться и на мировом отборе собираемся выступить на максимуме, чтобы завоевать хотя бы еще одну лицензию", - сказал он.

Первые путевки на Игры были завоеваны на чемпионате мира в Казахстане. Представитель греко-римского стиля Николай Стадуб в весовой категории до 87 килограммов и Ирина Курочкина (57) в женской борьбе завоевали лицензии. Правда, именными они не являются, поэтому поехать на Игры вместо них может любой спортсмен из сборной.

Всемирный отборочный турнир на Игры 6-9 мая еще пройдет в Софии (Болгария) – это последний шанс добыть пропуск на Игры в Японию.

Прямую трансляцию пресс-конференции смотрите на Sputnik.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские борцы на турнире европейской олимпийской квалификации в Будапеште доказали готовность идти до конца и сражаться за медали высшей пробы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Хто ў сьвеце самы шчасьлівы? Адной карцінкай
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by