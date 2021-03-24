Белорусские оружейники разработали средство обнаружения беспилотников

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар – Sputnik. В Беларуси завершили разработку и начали испытания комплекса местоопределения и распознавания беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе Государственного военно-промышленного комитета.

"Комплекс предназначен для обнаружения, идентификации, распознавания и 3D-местоопределения беспилотных летательных аппаратов по их сигналам передачи данных", - пояснили специалисты.

Новейшая разработка позволяет обнаруживать беспилотники на основе разностно-дальномерного метода. При этом комплекс "Кираса-М" работает в пассивном режиме, благодаря чему незаметен и не создает помех сопутствующей инфраструктуре. Поэтому его можно использовать при работе гражданских аэропортов.

Разработка ОАО "КБ Радар" может применяться совместно со средствами радиоэлектронной борьбы, а также радиолокационного и оптического обнаружения воздушных целей.

"Комплекс способен обнаруживать БПЛА, работающие в частотном диапазоне от 400 до 6 000 МГц. Дальность обнаружения БПЛА – 3 км, определение высоты полета БПЛА возможно при его приближении на расстояние 1,5 км от комплекса", - отметили в ГВПК.