Читатели получают от имени TUT.BY спам о Дне Воли. Мы не имеем к этому отношения

Источник материала: Tut.by

В последнее время читатели пишут нам, что получают от имени TUT.BY сообщения о Дне Воли. Сообщаем, что мы не имеем к этой рассылке никакого отношения.

Так, сразу несколько читателей получили сообщение с цитатой Зенона Позняка, взятой из его поста в Facebook. При этом отправитель подписан как «TUT.BY новости», хотя мы не имеем к этой рассылке никакого отношения.



Скриншот: читатель TUT.BY

Это не первый случай такого рода. Ранее аккаунты в Telegram под псевдонимами вроде «Рисалат Всяк» или «Каусар Лелякова» присылали разным людям цитаты из интервью командующего внутренними войсками Николая Карпенкова или выдержки из письма Игоря Лосика без контекста.

Кроме того, 22 марта автору этого текста пришло сообщение от незнакомого аккаунта в Telegram, озаглавленное «Onliner сообщает: ответственность за митинги ужесточились» (орфография сохранена). К сожалению, этот пользователь не ответил на наши вопросы и не поднял трубку — позже аккаунт был удален.

Впоследствии Onliner сообщил , что не имеет никакого отношения к данной рассылке.

И вчера, 23 марта, «Наша Нива» написала , что не имеет никакого отношения «к спаму, который рассылается якобы от имени „Нашей Нивы“ с фейковых аккаунтов».

Как заблокировать и пожаловаться на спам от пользователя в Telegram?

Чтобы заблокировать пользователя, вы можете зайти в чат с этим человеком, нажать на имя вверху, и затем — на три точки в правом верхнем углу. Зайти в меню и выбрать «Заблокировать». В конце нажмите «ок».

Если хотите пожаловаться на спам, то можете выбрать один из следующих способов:

зайдите в настройки (три черточки слева), выберите «Настройки», пролистайте вниз и нажмите «Задать вопрос». Затем вы можете выбрать, прочесть самые частые вопросы о Telegram или же спросить волонтеров. Если вы выберете вариант с волонтерами, то появится чат, где можно будет сообщить о проблеме.

Другой вариант — оставить жалобу на русском или английском здесь .

. И еще можно написать на почту abuse@telegram.org.