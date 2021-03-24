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Читатели получают от имени TUT.BY спам о Дне Воли. Мы не имеем к этому отношения
Источник материала: Tut.by
В последнее время читатели пишут нам, что получают от имени TUT.BY сообщения о Дне Воли. Сообщаем, что мы не имеем к этой рассылке никакого отношения.
Так, сразу несколько читателей получили сообщение с цитатой Зенона Позняка, взятой из его поста в Facebook. При этом отправитель подписан как «TUT.BY новости», хотя мы не имеем к этой рассылке никакого отношения.
Это не первый случай такого рода. Ранее аккаунты в Telegram под псевдонимами вроде «Рисалат Всяк» или «Каусар Лелякова»
Кроме того, 22 марта автору этого текста пришло сообщение от незнакомого аккаунта в Telegram, озаглавленное «Onliner сообщает: ответственность за митинги ужесточились» (орфография сохранена). К сожалению, этот пользователь не ответил на наши вопросы и не поднял трубку — позже аккаунт был удален.
Впоследствии Onliner
И вчера, 23 марта, «Наша Нива»
Как заблокировать и пожаловаться на спам от пользователя в Telegram?
Чтобы заблокировать пользователя, вы можете зайти в чат с этим человеком, нажать на имя вверху, и затем — на три точки в правом верхнем углу. Зайти в меню и выбрать «Заблокировать». В конце нажмите «ок».
Если хотите пожаловаться на спам, то можете выбрать один из следующих способов:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Раньше с такой же проблемой столкнулись Onliner и «Наша Нива».
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