В Жлобине пенсионер на «Оке» едва не сбил ребенка на переходе. Его нашли

Источник материала: Tut.by

В Жлобине водитель «Оки» едва не сбил на пешеходном переходе школьника. Момент попал в объектив регистратора другого водителя, а позже видео оказалось в ГАИ. Они нашли нарушителя и наказали, сообщили в УВД.





Инцидент произошел 23 марта на улице Шоссейной.

На видео видно, как школьник начинает переходить дорогу по зебре, однако «Ока» не останавливается, цепляет ребенка за рюкзак и уезжает.

7-летний мальчик отделался испугом, а 75-летний водитель за создание аварийной обстановки привлечен к ответственности.

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