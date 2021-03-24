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В Жлобине пенсионер на «Оке» едва не сбил ребенка на переходе. Его нашли

24.03.2021 14:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Жлобине водитель «Оки» едва не сбил на пешеходном переходе школьника. Момент попал в объектив регистратора другого водителя, а позже видео оказалось в ГАИ. Они нашли нарушителя и наказали, сообщили в УВД.


Инцидент произошел 23 марта на улице Шоссейной.

На видео видно, как школьник начинает переходить дорогу по зебре, однако «Ока» не останавливается, цепляет ребенка за рюкзак и уезжает.

7-летний мальчик отделался испугом, а 75-летний водитель за создание аварийной обстановки привлечен к ответственности.

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7-летний мальчик отделался испугом, а 75-летний водитель за создание аварийной обстановки привлечен к административной ответственности.
 
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