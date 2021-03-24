«Бежала с чемоданом, коляской и ребенком на руках»: гродненка, которая получила «уголовку» за декретные, рассказала, сколько их получила и на что потратила









Гродно Блог s13.ru связался с Кариной Малиновской и узнал ее версию произошедшего.





Гродненка уехала из Беларуси 28 сентября. После волны акций протеста Карину было заведено административное дело, а позже – и уголовное. Гродненку задерживали и на некоторое время помещали в тюрьму. Девушка одна воспитывает ребенка, чем, с ее слов, и пугали правоохранительные органы.





— Я уехала из страны из-за давления на меня. После того как меня с утра до вечера «опрашивали» в субботу в Гродненский СК, оттуда я вышла уже звездой БТ. Я знала, что в понедельник я буду уже не выездной. Я единственный законный опекун своего ребёнка, и в августе постоянно получала угрозы от милиции, что ребенка у меня заберут. Уезжая, я в первую очередь думала о ребенке, - рассказывает Карина.





О том, что необходимо предупреждать органы Карина не знала. Да и времени вникать в эти обстоятельства, не было - все происходило очень быстро, рассказывает девушка.





— Я бежала с одной коляской, чемоданом и ребёнком на руках ночью из страны, было ужасно. На беженство или международную защиту я не подавала. У меня есть карта поляка, и в этом плане мне было проще. У меня есть аудиозапись звонка, где судебный исполнитель ещё 18 ноября сообщает по телефону о том, что уведомлена о моем уезде (запись этого звонка есть в редакции – прим.s13). Были уведомления от погранслужбы, кроме этого. Я числилась в розыске. Получается, службы знали о том, что я уехала, но продолжали начислять деньги.





«Незаконные» декретные, со слов Карины, она получала с декабря по февраль – всего 1281 рубль. Все эти деньги шли исключительно на потребности ребенка.





— Я приехала ни с чем – у нас почти не было тёплой одежды, а начинались холода. Я покупала ребенку куртку, штаны, шапки. Это деньги моего ребенка и тратились они исключительно на него. О каких ресторанах идет речь, если в Польше в это время было все закрыто? Работали только продуктовые магазины. Торговые центры, кино, спорт залы, катки, вообще все закрыто. И рестораны тоже! Сообщения про рестораны выглядят очень смешно - ведь первое время у меня были панические атаки и страх - я не знала, что мне делать, где мне жить, где работать и как взять себя в руки. Что касается такси, первых два месяца я, действительно, пользовалась им, но оплачивала эти поездки польской картой, на которую деньги мне перечисляли родители.





Кроме того, в ноябре с декретных Карины Малино кой «списали» 270 рублей – штраф за административное правонарушение.





— Ими, получается, можно пользоваться декретными, а мне нет?