– И власти, и общество готовятся ко Дню Воли. Что вы ожидаете увидеть завтра и в выходные?





– Если выражаться народным языком, ожидаю увидеть «мочилово». Власть сделала все, чтобы Дня Воли не было. Впечатляет объем этой операции, которая коснулась буквально всех сфер жизни: начиная от учреждений образования, где планируются родительские собрания и профилактические беседы по поводу участия старшеклассников в каких-то действиях, и заканчивая промышленными предприятиями, где не дают отгулы.





С учетом стягивания силовиков в город, я бы сказал, что это целая войсковая операция, которая обстоятельно разрабатывалась.





Как отреагируют на это белорусы, сказать сложно. Это первое подобное явление новой весны. Думаю, людям будет очень сложно проявить себя. Все-таки это рабочий день и темнеет еще достаточно рано. Но надеюсь, белорусы смогут в очередной раз подтвердить, какие они невероятные.





– Вы сказали о «мочилове»: имеете в виду, что силовики будут жестко задерживать всех, кого они посчитают участниками протеста?





– Да, думаю, что их действия будут сравнимы с событиями 9-10 августа 2020 года. Единственное, что будет, может быть, не так брутально.





– В милиции заявили, что какие-то провокаторы готовятся «дестабилизировать ситуацию» и «инициировать столкновения участников акции с сотрудниками милиции». Как оцениваете эти посылы?





– Это запугивание. Это традиция наших силовиков. В 2006 году они заявляли о крысах, брошенных в водопровод, в 2010-м говорили об арматуре, заготовленной для свержения власти, и т.д.





Вот и в этот раз запугивают: вы хотите мирно отпраздновать День Воли, но готовятся провокации, и вы можете получить по голове.





– Оппозиция не стала призывать граждан собираться в единые колонны. Как оцениваете это решение?





– Наверное, в данном случае это правильное решение. Хотя я не стратег и не тактик в области уличной активности.





– Как думаете, что будет дальше с протестом, вернется ли он на улицы?





– Думаю, вернется. По крайней мере, надеюсь на это. Может быть, это произойдет не сразу и не резко, но уличная активность, вероятно, будет увеличиваться по нарастающей.





– Власти готовят драконовские поправки в законодательстве. Удивительно ли, что их не успели внести к концу марта?





– Думаю, они не ставили себе цели успеть ко Дню Воли. Фактически любые изменения в законодательстве – покрытие того, что власти уже де-факто делают. Силовики получили индульгенцию от руководства страны: делай что хочешь, но чтобы был результат, а мы тебя прикроем.