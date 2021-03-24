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Марголин: Власти готовятся повторить "кровавый август"

24.03.2021 14:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Действия силовиков в День Воли и последующие дни будут сравнимы с их действиями 9-10 августа прошлого года, заявил "Белорусскому партизану" член политсовета ОГП Лев Марголин.

Марголин: Власти готовятся повторить "кровавый август"
Советское РУВД Минска
– И власти, и общество готовятся ко Дню Воли. Что вы ожидаете увидеть завтра и в выходные? 

– Если выражаться народным языком, ожидаю увидеть «мочилово». Власть сделала все, чтобы Дня Воли не было. Впечатляет объем этой операции, которая коснулась буквально всех сфер жизни: начиная от учреждений образования, где планируются родительские собрания и профилактические беседы по поводу участия старшеклассников в каких-то действиях, и заканчивая промышленными предприятиями, где не дают отгулы.

С учетом стягивания силовиков в город, я бы сказал, что это целая войсковая операция, которая обстоятельно разрабатывалась. 

Как отреагируют на это белорусы, сказать сложно. Это первое подобное явление новой весны. Думаю, людям будет очень сложно проявить себя. Все-таки это рабочий день и темнеет еще достаточно рано. Но надеюсь, белорусы смогут в очередной раз подтвердить, какие они невероятные. 

– Вы сказали о «мочилове»: имеете в виду, что силовики будут жестко задерживать всех, кого они посчитают участниками протеста?

– Да, думаю, что их действия будут сравнимы с событиями 9-10 августа 2020 года. Единственное, что будет, может быть, не так брутально.

– В милиции заявили, что какие-то провокаторы готовятся «дестабилизировать ситуацию» и «инициировать столкновения участников акции с сотрудниками милиции». Как оцениваете эти посылы? 

– Это запугивание. Это традиция наших силовиков. В 2006 году они заявляли о крысах, брошенных в водопровод, в 2010-м говорили об арматуре, заготовленной для свержения власти, и т.д.

Вот и в этот раз запугивают: вы хотите мирно отпраздновать День Воли, но готовятся провокации, и вы можете получить по голове. 

– Оппозиция не стала призывать граждан собираться в единые колонны. Как оцениваете это решение? 

– Наверное, в данном случае это правильное решение. Хотя я не стратег и не тактик в области уличной активности. 

– Как думаете, что будет дальше с протестом, вернется ли он на улицы? 

– Думаю, вернется. По крайней мере, надеюсь на это. Может быть, это произойдет не сразу и не резко, но уличная активность, вероятно, будет увеличиваться по нарастающей. 

– Власти готовят драконовские поправки в законодательстве. Удивительно ли, что их не успели внести к концу марта?

– Думаю, они не ставили себе цели успеть ко Дню Воли. Фактически любые изменения в законодательстве – покрытие того, что власти уже де-факто делают. Силовики получили индульгенцию от руководства страны: делай что хочешь, но чтобы был результат, а мы тебя прикроем. 
 
Теги: Минск
 
 
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Действия силовиков в День Воли и последующие дни будут сравнимы с их действиями 9-10 августа прошлого года, заявил "Белорусскому партизану" член политсовета ОГП Лев...
 
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