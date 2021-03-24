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Поединок века: Тайсон анонсировал бой с Холифилдом
Источник материала: Партизан
54-летний экс-чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон анонсировал поединок против 58-летнего экс-чемпиона мира Эвандер Холифилда.
По словам Тайсона в прямом эфире инстаграма Haute Living, он состоится 29 мая. Ранее он говорил, что бой пройдет в Майами.
Сообщалось, что команда Тайсона отказалась от 25 млн долларов за третий бой с Холифилдом.
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54-летний экс-чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон анонсировал поединок против 58-летнего экс-чемпиона мира Эвандер Холифилда.
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