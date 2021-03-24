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Разберемся сами: в Минске прошли пикеты против вмешательства в политику Беларуси

24.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

У посольств Литвы и Польши в Минске сегодня собрались несколько десятков человек. Они требуют, чтобы эти страны Евросоюза не вмешивались во внутренние дела Беларуси, передает телеканал «МИР 24».

Пикет объединил сторонников действующей власти и представителей общественных организаций. Они пришли с плакатами и государственной символикой. На пикетах прозвучал гимн Беларуси. Молодежь скандировала: «Любимую не отдают», «За Беларусь!»

«Навязывание ценностей своих европейских, которые многие нам не подходят. Вмешательство в выборы, в нашу спокойную жизнь. Пусть бы они своими делами занимались. У нас здесь все в порядке», – сказал участник пикета Павел Чернявский.

Сегодня же прошли пикеты у консульств Литвы и Польши в Гродно и у генконсульства Польши в Бресте. Молодежь и ветераны высказываются против героизации военных преступников, в частности, польского офицера Ромуальда Райса. Под его командованием в 1946-м были сожжены пять деревень в Восточной Польше, где жили православные белорусы. 79 человек зверски убиты.



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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Пикеты объединили сторонников действующей власти и представителей общественных организаций.
 
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