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Разберемся сами: в Минске прошли пикеты против вмешательства в политику Беларуси
24.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
У посольств Литвы и Польши в Минске сегодня собрались несколько десятков человек. Они требуют, чтобы эти страны Евросоюза не вмешивались во внутренние дела Беларуси, передает телеканал «МИР 24».
Сегодня же прошли пикеты у консульств Литвы и Польши в Гродно и у генконсульства Польши в Бресте. Молодежь и ветераны высказываются против героизации военных преступников, в частности, польского офицера Ромуальда Райса. Под его командованием в 1946-м были сожжены пять деревень в Восточной Польше, где жили православные белорусы. 79 человек зверски убиты.
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Пикеты объединили сторонников действующей власти и представителей общественных организаций.
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