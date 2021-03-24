На полигоне под Могилевом проходят российско-белорусские учения

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Оборона и наступление в разное время суток. На полигоне Осиповичский под Могилевом проходят военные учения , передает «МИР 24».

В маневрах задействованы российские десантники и личный состав белорусских Сил специальных операций – всего около 500 человек и ста единиц боевой техники.

«На данном участке отрабатывались отдельные вопросы по выводу парашютно-десантной роты из района блокирования. Было организовано взаимодействие по действиям состава сил и средств, и помимо того, что командир батальона вывел роту из блокированного района, своими действиями организовал засады, где в дальнейшем уничтожил бандформирования», – рассказал замкомандира 103 гвардейской воздушно-десантной бригады (Республика Беларусь) Евгений Ярцев.

Тактические учения продлятся до 27 марта.