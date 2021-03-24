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На полигоне под Могилевом проходят российско-белорусские учения
24.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Оборона и наступление в разное время суток. На полигоне Осиповичский под Могилевом
В маневрах задействованы российские десантники и личный состав белорусских Сил специальных операций – всего около 500 человек и ста единиц боевой техники.
Тактические учения продлятся до 27 марта.
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В маневрах задействованы российские десантники и личный состав белорусских Сил специальных операций – всего около 500 человек и ста единиц боевой техники.
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