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На полигоне под Могилевом проходят российско-белорусские учения

24.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Оборона и наступление в разное время суток. На полигоне Осиповичский под Могилевом проходят военные учения, передает «МИР 24».

В маневрах задействованы российские десантники и личный состав белорусских Сил специальных операций – всего около 500 человек и ста единиц боевой техники.

«На данном участке отрабатывались отдельные вопросы по выводу парашютно-десантной роты из района блокирования. Было организовано взаимодействие по действиям состава сил и средств, и помимо того, что командир батальона вывел роту из блокированного района, своими действиями организовал засады, где в дальнейшем уничтожил бандформирования», – рассказал замкомандира 103 гвардейской воздушно-десантной бригады (Республика Беларусь) Евгений Ярцев.

Тактические учения продлятся до 27 марта.



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Теги: Могилев
 
 
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В маневрах задействованы российские десантники и личный состав белорусских Сил специальных операций – всего около 500 человек и ста единиц боевой техники.
 
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На полигоне под Могилевом проходят российско-белорусские учения
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