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Адвокат Сергей Зикрацкий не прошел аттестацию: «Еще какое-то время поработаю, пока у меня официально не заберут лицензию»

24.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В среду, 24 марта, внеочередная Квалификационная комиссия при Минюсте не аттестовала Сергея Зикрацкого. Это значит, что в скором времени он будет лишен лицензии.

Адвокат Сергей Зикрацкий не прошел аттестацию: «Еще какое-то время поработаю, пока у меня официально не заберут лицензию»

Фото Facebook

Основанием для вызова на переаттестацию стал ряд комментариев Зикрацкого в СМИ, сообщает Координационный совет.

Министерство юстиции посчитало, что эти комментарии не в полной мере соответствуют законодательству, а потому свидетельствуют о ненадлежащем исполнении адвокатом своих профессиональных обязанностей.

— Квалификационная комиссия признала, что я обладаю недостаточной квалификацией, чтобы в дальнейшем работать адвокатом, — сказал TUT.BY после заседания комиссии Сергей Зикрацкий. — Члены Квалификационной комиссии проголосовали. Я еще какое-то время поработаю, пока у меня официально не заберут лицензию, но то, что ее заберут — скорее уже вопрос технический, чем юридический.

Следующее заседание Квалификационной комиссии, где будет решаться этот вопрос, должно пройти 22 апреля. Если повезет, доработаю до этого срока, если комиссию решат созвать для особо отличившихся пораньше, значит не доработаю.

Сергей Зикрацкий защищал TUT.BY, когда его лишали статуса СМИ, журналистку «Белсата» Екатерину Андрееву (Бахвалову), также он адвокат юриста Максима Знака и сотрудников Пресс-клуба, которые находятся в СИЗО по обвинению в неуплате налогов.

С момента выборов в Беларуси это уже 8-й случай запрета адвокатам на профессиональную деятельность.

Ранее лицензий лишили двоих адвокатов Марии Колесниковой — Людмилу Казак и Александра Пыльченко, а также члена КС Михаила Кирилюка.

Поддержать белорусских адвокатов можно, подписав петицию. Петиция имеет юридическую силу и со всеми подписями будет направлена в Министерство юстиции и Совет Министров.

 
 
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