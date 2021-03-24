Правозащитники из Европы, Канады и США создали платформу, которая документирует пытки и насилие в Беларуси

Источник материала: Салiдарнасць

Международные организации объединились, чтобы зафиксировать преступления против белорусов.





24 марта начала работу Международная платформа для Беларуси по привлечению виновных к ответственности (International Accountability Platform for Belarus — IAPB).

IAPB является совместной программой белорусских и международных общественных организаций, обладающих большим опытом работы в области документирования и расследования пыток и других нарушений прав человека.

Возглавил платформу Датский институт против пыток — DIGNITY, совместно с британской организацией REDRESS, правозащитным центром «Весна» и Международным комитетом по расследованию пыток в Беларуси.

— Это будет важнейшая инициатива по восстановлению справедливости и прекращению безнаказанности в Беларуси, — отметил генеральный директор DIGNITY Расмус Грю Кристенсен.

Созданию IAPB выразили полную поддержку 19 государств, в том числе Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Исландия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, США, Финляндия, Чехия, Швейцария и Эстония.

Целью Платформы является сбор, обработка, проверка и хранение информации, документации и доказательств серьезных нарушений международного права в области прав человека, совершенных в Беларуси в преддверии президентских выборов в 2020 года и в последующий период.

Документация, собранная IAPB, будет использоваться в ходе любых будущих независимых уголовных расследований и судебных разбирательств в соответствии со стандартами международного права в национальных, региональных или международных судах и трибуналах, которые обладают или могут в будущем обладать юрисдикцией в отношении этих преступлений в соответствии с международным правом.

Также Платформа не заменяет и не исключает в будущем расследование под эгидой ООН, направленное на содействие привлечению виновных к ответственности и обеспечение правосудия для жертв в Беларуси.

По истечении полномочий Платформы собранные и сохраненные данные будут переданы в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Обратиться в IAPB может любой потерпевший через одну из белорусских или международных организаций, вошедших в Платформу.

— Для белорусов очень важно собирать все доказательства пыток. Эта инициатива поможет восстановить законность и справедливость. Все собранные данные могут быть использованы для справедливого расследования в независимых судах новой Беларуси. А сейчас наша задача — делать всё, чтобы в нашей стране не было безнаказанности — ни в настоящем, ни в будущем, — поблагодарила за запуск платформы Светлана Тихановская.