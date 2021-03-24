Австралию затопило: как выглядит Сидней и скала Улуру в потоках воды

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сильнейшее наводнение в австралийском штате Новый Южный Уэльс продолжается уже неделю, из затопленных районов эвакуировано более 20 тысяч человек, один человек погиб, оказавшись заблокированным в автомобиле.

Обильные ливни прошли на юго-востоке Австралии с 19 по 23 марта, разлившиеся реки затопили пригороды Сиднея.

Из-за сложившейся ситуации и наводнения в зоне бедствия закрыто более 200 школ, оказались перекрыты или недоступны многие магистрали. Пожарно-спасательная служба Нового Южного Уэльса заявила, что многие районы штата "сейчас похожи на внутреннее море".

Кроме того, австралийцев предупредили о вероятном нашествии одного из наиболее опасных в мире сиднейского воронкового паука - насекомые спасаются от наводнения и могут забираться в дома.

Смотрите в фотоленте Sputnik Беларусь, что происходит в Австралии сейчас и как выглядят затопленные районы с воздуха.