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Австралию затопило: как выглядит Сидней и скала Улуру в потоках воды
24.03.2021 14:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Сильнейшее наводнение в австралийском штате Новый Южный Уэльс продолжается уже неделю, из затопленных районов эвакуировано более 20 тысяч человек, один человек погиб, оказавшись заблокированным в автомобиле.
Обильные ливни прошли на юго-востоке Австралии с 19 по 23 марта, разлившиеся реки затопили пригороды Сиднея.
Из-за сложившейся ситуации и наводнения в зоне бедствия закрыто более 200 школ, оказались перекрыты или недоступны многие магистрали. Пожарно-спасательная служба Нового Южного Уэльса заявила, что многие районы штата "сейчас похожи на внутреннее море".
Кроме того, австралийцев предупредили о вероятном нашествии одного из наиболее опасных в мире сиднейского воронкового паука - насекомые спасаются от наводнения и могут забираться в дома.
Смотрите в фотоленте Sputnik Беларусь, что происходит в Австралии сейчас и как выглядят затопленные районы с воздуха.
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В результате многодневных проливных дождей около 40 районов штата Новый Южный Уэльс стали похожи на внутреннее море, а со скалы Улуру в центральной Австралии...
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