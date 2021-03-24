Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Разговор с глухими": политолог оценил перспективы отношений Россия ― ЕС

Смысл всех санкций, которые вводит Евросоюз, заключается в том, чтобы заставить Россию вести себя так, как они считают нужным, отмечает собеседник Sputnik. "Мы объясняем, что санкции не влияют на нашу позицию по тем вопросам, которые мы считаем принципиальными, и в некотором роде это напоминает разговор с глухими, с людьми, которые не слышат, что им конкретно говорят".

"Я положительно отношусь к разговору президента РФ с главой Евросовета Шарлем Мишелем, но боюсь, что толку от этого не будет, что это снова будет воспринято, как это надо нам, а им — они еще посмотрят, реагировать или нет", ― рассуждает эксперт.

В качестве примера Светов приводит недавнее заявление верховного комиссара ЕС по здравоохранению о том, что страны Евросоюза не нуждаются в российской вакцине. "То есть мы слышим заявления канцлера Меркель , канцлера Курца, премьера Италии о том, что им нужна российская вакцина и они готовы предусмотреть это в национальных законодательствах своих стран, а верховный комиссар говорит: нет, не надо",― отмечает он.

"Надежды на то, что здравый смысл восторжествует, и придет понимание, что нормальные отношения России и Европейского союза нужны и той, и другой стороне, боюсь, наступит очень нескоро", ― полагает эксперт.

Напомним, в понедельник в беседе с президентом России Владимиром Путиным глава Евросовета Шарль Мишель заявил о наличии серьезных разногласий в отношениях между Брюсселем и Москвой, а также назвал условия для их улучшения. Беседа состоялась накануне саммита ЕС 25 ― 26 марта, где запланирована стратегическая дискуссия о будущем европейско-российских отношений.

в свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что только единичные страны в Евросоюзе руководствуются национальными интересами и сохраняют отношения с Москвой, в целом же "на западном фронте у нас пока без перемен", отметил глава МИД РФ. При этом официальная Москва готова восстанавливать связи с Евросоюзом, если в Брюсселе решат "устранить возникшую аномалию", добавил Лавров.

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