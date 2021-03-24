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Не по-королевски: внучка Елизаветы II родила на полу в ванной
24.03.2021 14:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Еще одна внучка королевы Елизаветы II стала мамой в этом году: Зара Тиндолл родила третьего малыша, причем сделала это на полу в ванной комнате.
О скором пополнении в королевской семье стало известно еще в конце 2020 года: тогда СМИ сообщили, что внучка Ее Величества и ее муж-спортсмен станут родителями в третий раз и назовут ребенка
Радостную новость сообщил счастливый муж Зары Тиндолл - Майк. Он рассказал и шокирующие подробности о рождении своего сына, которого назвали Лукасом.
По словам экс-регбиста, роды начались настолько неожиданно, что он не успел отвезти жену в роддом. Рядом с внучкой королевы находилась лучшая подруга Долли, которая смогла быстро сориентироваться.
"Долли велела принести мат из спортивного зала и положить его на пол в ванне, а сама собрала полотенца. Хорошо, что акушерка была неподалеку и приехала, когда все было готово. А вот вторая подъехала, когда показалась головка", - рассказал Тиндолл на BBC.
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