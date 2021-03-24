Спросили, ждать ли инвестиций в страну и как банки пережили коронакризис

Источник материала: Onliner

За прошлый год уровень инвестиций снизился, а банки переживали не лучшие времена — почти полное сворачивание кредитования и стремительную потерю вкладов физлиц, которые выносили деньги из банка. Узнали, что изменилось сейчас.

24 марта 2021 года в «Великом камне» в рамках белорусско-китайского сотрудничества открылся новый офис «Банка БелВЭБ». Среди особенностей — сотрудники офиса — носители китайского языка, также присутствуют дистанционные сервисы обслуживания.





Хотя «коронакризис» и последовавший за ним политический кризис сказались на банковской системе Беларуси не лучшим образом, председатель правления «Банка БелВЭБ» Василий Матюшевский считает, что банк справился с испытаниями «достойно». Но обращаться за помощью все равно пришлось.

— Прошлый год был большим испытанием для банковской системы. Мы рады, что не подвели клиентов, собственника банка («Группа ВЭБ» из России. — Прим. Onliner) и регулятора. Банковская система достаточно достойно прошла через все испытания 2020 года, не буду повторять, в чем они заключаются. Мы с таким никогда не сталкивались в принципе в суверенной истории, — говорит Василий Матюшевский. — В связи с оттоком средств со счетов физических и юридических лиц мы вынуждены были обратиться к материнскому банку за помощью, которая была своевременно предоставлена. В том числе мы обращались за помощью к регулятору, потому что эмиссия белорусских рублей — исключительное право Нацбанка. Искренне рад сообщить, что эта помощь была возвращена регулятору в начале декабря прошлого года, а материнскому банку — в конце декабря.

Он также уточнил, что в ближайшее время собрание акционеров решит, нужна ли банку «докапитализация и расширение лимита заимствования» на случай неординарных ситуаций. Рассказал председатель правления и о том, что настроен оптимистично на инвестиции в страну. Напомним, за последний год (январь 2020-го к январю 2021 года) инвестиции в Беларуси снизились на 5,3%.

— Я по жизни оптимист. Мы видим, что белорусско-китайский парк — одна из таких потенциальных серьезных точек роста, — говорит он. — Отдельная тема — цифровизация экономики страны и банковского бизнеса. <…> Несмотря на непростой 2020 год, работа в ПВТ продолжается. Хотя, с нашей точки зрения, там есть вопросы, которые должны быть в ближайшее время решены для того, чтобы эта точка роста оставалась таковой. Есть и перспективы развития в традиционных отраслях. По крайней мере январь-февраль внушает определенный оптимизм. Опыт Беларуси растет, есть некое восстановление, ну а дальше все будет зависеть от экономических властей и правительства Национального банка.





Руководитель проекта управления развития экосистемы «Банка БелВЭБ», а также бывший Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый говорит, что благоприятного инвестиционного климата в Беларуси можно ждать в случае спада пандемии и определенности в экономике. Последней пока не наблюдается.

— Пока определенности в экономике нет, долгосрочные планы делать сложно. В какую сторону будет развиваться страна [пока не понятно], — говорит Рудый. — Если посмотреть опыт Китая, у них делают «пятилетки» — пятилетние планы. Компании понимают, какие отрасли приоритетные и как развивается политика властей. Если такая программа есть, инвестор понимает, куда вкладываться, если такой программы нет или она недостаточно гарантирует свою реализацию, тогда эта неопределенность сдерживает инвестиции.



