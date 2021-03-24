Пенсионерки поговорили по мессенджеру и лишились минимум 28 тысяч рублей

Источник материала: Onliner

Две пенсионерки из Гродно стали жертвами мошенников «в популярном мессенджере». 66-летней женщине поступил звонок от человека, который представился сотрудником банка. По его словам, кто-то пытался снять с ее карты деньги, а якобы для отмены операции на смартфон необходимо установить приложение для удаленного доступа.

Пенсионерка установила ПО, после чего неизвестный начал переводить на различные счета имеющиеся на карточке деньги. По подсчетам пострадавшей, в общей сложности у нее похитили почти 13 тыс. рублей. Мошенник держал связь с жертвой более полутора часов, убеждая в сохранности средств.

Во втором случае 63-летняя гродненка также услышала от неизвестного абонента историю о попытке хищения у нее денег. Только на этот раз сбережения женщина хранила на депозитном счету, сообщает Октябрьское РОВД Гродно на своей странице во «ВКонтакте».

Для решения «проблемы» также потребовалась установка приложения для удаленного доступа на компьютер. Пострадавшая видела, как неизвестный, пользуясь ее компьютером, переводит деньги с ее карты на различные счета. На данный момент подтверждена сумма хищения не менее 15 тыс. рублей. Но учитывая, что на депозите было порядка 40 тысяч, не исключено, что мошенники успели завладеть гораздо большей суммой.

Важно

Сотрудники банков не совершают звонков клиентам через мессенджеры.

Сотрудники банков не требуют установить на смартфон или компьютер дополнительное программное обеспечение.

При подозрении на мошеннические действия банки обычно блокируют счет в одностороннем порядке, информируя об этом по факту.

Банки не занимаются переводом средств на различные счета с участием клиента под предлогом его защиты.

В случае если вам поступил звонок от человека, представившегося сотрудником банка и сообщившего о якобы предпринимающихся против вас незаконных действиях, сразу откажитесь от разговора и сами перезвоните по номеру телефона, указанному на банковской карте, в договоре или на официальном сайте организации.