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Серьезная авария возле Национальной библиотеки: у BMW снесло перед, Ford залетел на тротуар (видео)
Источник материала: Onliner
Читатель сообщил в
ДТП, по предварительной информации, случилось между 13 и 14 часами. Автомобиль, который в результате оказался лежащим на боку за пределами проезжей части, получил удар в правую сторону, в область дверей. Удар был сильным, на записи с регистратора видно, насколько деформировался кузов.
У BMW разбита передняя часть, машину развернуло.
Наш читатель, приславший видео, сообщил корреспонденту Onliner, что на месте ДТП еще не было ни ГАИ, ни других экстренных служб.
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Второй автомобиль — Ford. Мы получили видео с другого ракурса.
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