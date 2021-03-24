Серьезная авария возле Национальной библиотеки: у BMW снесло перед, Ford залетел на тротуар (видео)

Источник материала: Onliner

Читатель сообщил в чат-бот Onliner о серьезном дорожно-транспортном происшествии, которое случилось сегодня днем на перекрестке улиц Филимонова и Франциска Скорины в Минске. У BMW в результате аварии снесло перед, другая машина опрокинулась на тротуар.

ДТП, по предварительной информации, случилось между 13 и 14 часами. Автомобиль, который в результате оказался лежащим на боку за пределами проезжей части, получил удар в правую сторону, в область дверей. Удар был сильным, на записи с регистратора видно, насколько деформировался кузов.

У BMW разбита передняя часть, машину развернуло.

Наш читатель, приславший видео, сообщил корреспонденту Onliner, что на месте ДТП еще не было ни ГАИ, ни других экстренных служб.

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Второй автомобиль — Ford. Мы получили видео с другого ракурса.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich .

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