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В Витебске ОБЭП пришел к дорожникам (видео)
Источник материала: Onliner
В Витебске ОБЭП «накрыл» дорожников, причастных к хищению смеси для обработки проезжей части. Как сообщает МВД, оперативники задержали 47-летнего начальника участка ГП «Гордормост» (уволен) и 34-летнего начальника городского асфальтобетонного завода.
— Они подозреваются в особо крупном хищении реагента путем злоупотребления служебными полномочиями. Действиям мужчин следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело, — рассказали в Министерстве внутренних дел. — Роль организатора нехитрой аферы взял на себя старший из витебчан: при распределении соляной смеси он отдавал распоряжение водителю отвозить ее в условленное место. Оттуда похищенное забирал подельник, перевозил в Россию и продавал. Выручку фигуранты делили между собой.
По информации МВД, за два месяца было похищено более 1 тыс. тонн смеси на сумму около 30 тыс. рублей.
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В Витебске ОБЭП «накрыл» дорожников, причастных к хищению смеси для обработки проезжей части. Как сообщает МВД, оперативники задержали 47-летнего начальника...
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