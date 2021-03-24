В Витебске ОБЭП пришел к дорожникам (видео)

Источник материала: Onliner

В Витебске ОБЭП «накрыл» дорожников, причастных к хищению смеси для обработки проезжей части. Как сообщает МВД, оперативники задержали 47-летнего начальника участка ГП «Гордормост» (уволен) и 34-летнего начальника городского асфальтобетонного завода.

— Они подозреваются в особо крупном хищении реагента путем злоупотребления служебными полномочиями. Действиям мужчин следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело, — рассказали в Министерстве внутренних дел. — Роль организатора нехитрой аферы взял на себя старший из витебчан: при распределении соляной смеси он отдавал распоряжение водителю отвозить ее в условленное место. Оттуда похищенное забирал подельник, перевозил в Россию и продавал. Выручку фигуранты делили между собой.

По информации МВД, за два месяца было похищено более 1 тыс. тонн смеси на сумму около 30 тыс. рублей.

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