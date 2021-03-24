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Минчанин ищет очевидцев предполагаемого поджога своего Skoda Superb

24.03.2021 14:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В первую очередь Игорь подчеркивает: никакой символики ни одного из противоборствующих лагерей на машине или в салоне не было, а сам он ранее не декларировал свою позицию по поводу происходящего в стране. Потому, считает, не стоит искать в случившемся политический след. По его словам, Skoda стояла у края проезжей части у дома номер 10 на ул. Тикоцкого в столице, другим не мешала. МЧС же в качестве версии причины возгорания рассматривает поджог.

«23 марта в 00:50 на номер „101“ поступило сообщение о возгорании автомобиля на ул. Тикоцкого, 10 в Минске, — такова информация спасателей. — По прибытии к месту вызова выяснилось, что возгорание произошло в моторном отсеке Skoda Superb (2009 г. в.). Пожар был ликвидирован в 00:58. В результате происшествия поврежден моторный отсек. Также повреждены пластиковые элементы кузова, задние фары у рядом стоящего Mini. Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия — поджог».

Минчанин ищет очевидцев предполагаемого поджога своего Skoda Superb

«Оставил машину в том месте 16-го числа, а прошлой ночью позвонили отцу (на него оформлена Skoda) и сообщили о пожаре, — рассказал Игорь. — Сотрудники МЧС сказали, что очаг возгорания находится с другой стороны от аккумулятора, что нетипично для стандартной причины автопожаров — короткого замыкания электропроводки. Эту версию подтвердил инспектор. Позже приехали и следователи, стали расспрашивать о недоброжелателях. Единственный конфликт, который я могу вспомнить, — из-за парковки, но это история полуторалетней давности. Нарушений парковки тоже не было, автомобиль никому не мешал, среди жильцов нет дележки мест. То есть сложно понять, что стало причиной чьих-то противоправных действий. Огнем повреждена вся передняя часть, подкапотное пространство».

Игорь просит всех, кто мог стать очевидцем предполагаемого поджога, звонить 8 029 331-55-74 либо писать в мессенджеры, зарегистрированные на этот номер.

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Теги: Минск
 
 
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В первую очередь Игорь подчеркивает: никакой символики ни одного из противоборствующих лагерей на машине или в салоне не было, а сам он ранее не декларировал свою...
 
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